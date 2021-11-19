10 хитростей, которые помогают сохранить укладку под шапкой и выглядеть стильно
В холодное время года бережно уложенная прическа может быстро испортиться из-за ношения шапки, сырости на улице и перепада температур. Еще не стоит забывать о статическом электричестве после снятия головного убора.
Существует несколько секретов, которые помогут при ношении шапки сохранить укладку. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.1. Не используйте средства для фиксации волос
Учтите, что активное использование лаков, пены для волос или мусса не сохранит прическу под головным убором. Это довольно популярный миф. Шапка создает парниковый эффект – и прическа теряет форму. После средств для фиксации волосы выглядят не такими густыми и объемными, а также теряют свой естественный блеск.
С помощью сухого шампуня можно придать волосам объем и текстуру. Для этого нужно встряхнуть баллон и разбрызгать средство на волосы на расстоянии от 10 до 15 см. Через несколько секунд щеткой с малыми зубцами тщательно расчешите волосы. Альтернативный вариант – пудра для волос.
Перед выходом из дома волосы должны успеть хорошо высохнуть. Если же надеть шапку на влажные волосы, – они будут заломлены, а холодный воздух сделает их ломкими и сухими.4. Соберите волосы в пучок
Это нужно для того, чтобы после снятия шапки распустить пучок и получить отличную прическу – волнистые волосы (объемные локоны). Пучок лучше закреплять невидимками, а не резинкой.
Розовое масло поможет избавиться от проблемы с электризацией волос после снятия шапки. Для этого нужно нанести это средство на расческу и расчесать пряди.6. Покупайте шапки из натуральных материалов
Синтетические волокна в составе головного убора не должны превышать 30%. Чем больше синтетики – тем быстрее волосы станут жирными и неопрятными. К тому же шапки из ненатуральных волокон могут наэлектризовать волосы.
Вернуть волосам объем и убрать преломление поможет массаж головы. После того как снимете шапку, опустите голову вниз и в течение 30 секунд помассируйте волосы у корней. Движения должны идти от затылка ко лбу.8. Заплетите косы
Существует множество видов причесок в виде заплетенных косичек (в интернете есть видеоинструкции). Во-первых, такие прически разнообразят образ, а во-вторых – сохраняют опрятный вид.
Спасти волосы от прохлады помогут стильные и теплые платки. Так голове будет комфортно, а прическа останется неизменной. В сильный мороз на платок следует набросить капюшон. Стильные альтернативы шапкам: панамы, дутые платки и береты.10. Прямые волосы
Если вам нравится прямые сияющие волосы, нанесите на них небольшое количество специального масла. Так вы не только добавите волосам блеска, но и избавитесь от его электризации.
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