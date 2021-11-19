10 хитростей, которые помогают сохранить укладку под шапкой и выглядеть стильно

В холодное время года бережно уложенная прическа может быстро испортиться из-за ношения шапки, сырости на улице и перепада температур. Еще не стоит забывать о статическом электричестве после снятия головного убора.

Существует несколько секретов, которые помогут при ношении шапки сохранить укладку. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

Учтите, что активное использование лаков, пены для волос или мусса не сохранит прическу под головным убором. Это довольно популярный миф. Шапка создает парниковый эффект – и прическа теряет форму. После средств для фиксации волосы выглядят не такими густыми и объемными, а также теряют свой естественный блеск.

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С помощью сухого шампуня можно придать волосам объем и текстуру. Для этого нужно встряхнуть баллон и разбрызгать средство на волосы на расстоянии от 10 до 15 см. Через несколько секунд щеткой с малыми зубцами тщательно расчешите волосы. Альтернативный вариант – пудра для волос.

Перед выходом из дома волосы должны успеть хорошо высохнуть. Если же надеть шапку на влажные волосы, – они будут заломлены, а холодный воздух сделает их ломкими и сухими.

Это нужно для того, чтобы после снятия шапки распустить пучок и получить отличную прическу – волнистые волосы (объемные локоны). Пучок лучше закреплять невидимками, а не резинкой.

Розовое масло поможет избавиться от проблемы с электризацией волос после снятия шапки. Для этого нужно нанести это средство на расческу и расчесать пряди.

Синтетические волокна в составе головного убора не должны превышать 30%. Чем больше синтетики – тем быстрее волосы станут жирными и неопрятными. К тому же шапки из ненатуральных волокон могут наэлектризовать волосы.

Вернуть волосам объем и убрать преломление поможет массаж головы. После того как снимете шапку, опустите голову вниз и в течение 30 секунд помассируйте волосы у корней. Движения должны идти от затылка ко лбу.

Существует множество видов причесок в виде заплетенных косичек (в интернете есть видеоинструкции). Во-первых, такие прически разнообразят образ, а во-вторых – сохраняют опрятный вид.

Спасти волосы от прохлады помогут стильные и теплые платки. Так голове будет комфортно, а прическа останется неизменной. В сильный мороз на платок следует набросить капюшон. Стильные альтернативы шапкам: панамы, дутые платки и береты.

Если вам нравится прямые сияющие волосы, нанесите на них небольшое количество специального масла. Так вы не только добавите волосам блеска, но и избавитесь от его электризации.

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