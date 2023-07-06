Четыре лучших прически в летнюю жару, которые не требуют много времени на укладку. Фото

В зной чаще всего хочется собрать волосы. А так как лето – это сезон для отдыха, актуальными будут простые, немного небрежные укладки, которые можно повторить за считанные секунды. Согласитесь, на пляж или в поездку мы не всегда берем зеркало, потому прически, речь о которых пойдет ниже, легко сделать с закрытыми глазами.

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OBOZREVATEL поделится, какие пять укладок нужно взять на заметку, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно даже в плюс 40. Тренды этого лета – небрежные варианты, эффект мокрых волос и низкие гладкие пучки (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Гладкие прически – пучок, хвост

Гладкие прически отлично подходят для любого сезона, но именно летом они достигают пика популярности. Все потому что вдохновение исходит от пляжных образов и мокрых волос. Как сделать идеальный гладкий пучок или хвост? Обязательный продукт для этого – сверхсильный гель, который хорошо уложит непослушные локоны и закрепит их. Если предпочитаете минимализм, используйте тонкую резинку. В случае игривого настроения – присмотритесь к шелковым платкам.

2. Непослушный хвост

Чтобы ничего вас не раздражало – соберите волосы в высокий небрежный хвост. Особенно эффектно эта укладка будет смотреться, если у вас кудрявая шевелюра. Тогда и много усилий прикладывать не нужно. Чем выше и небрежнее собран хвост – тем лучше. Также вы можете закрепить его крабиком, позволив упасть прядям вперед как челке.

3. Мокрая укладка

Эффект мокрых волос набирает популярность. Приобретите средства для создания гладких влажных волос, словно вы только что вышли из бассейна. Зачешите локоны назад и нанесите специальный гель. 5 секунду и все готово!

4. Укладка "назад" с помощью лака для волос

Этот вариант похож на предыдущий, только в данном случае ваши волосы будут выглядеть высушенными. Можно как зачесать пряди назад и хорошо взбрызнуть лаком, так и сделать прямой продел, положить локоны за ухо и закрепить фиксатором.

Немного ранее OBOZREVATEL писал, какие оттенки волос считаются самыми актуальными летом 2023 года. В список попал довольно необычный цвет, под названием "бронзовая роза". Если не боитесь экспериментов – обязательно попробуйте.

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