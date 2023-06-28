Молодят и 'освежают'! Названы три самых модных оттенка волос летом 2023. Фото

Если вы чувствуете, что вам нужны перемены – побалуйте себя новым оттенком волос. Это особенно актуально летом, ведь сейчас голову не нужно прятать под шапками или капюшонами. Тем более, у нас есть несколько советов, на случай ближайшего похода к стилисту.

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OBOZREVATEL расскажет, какие оттенки считаются самыми модными в этом сезоне. Они сочные, оригинальные и свежие. Окружающие будут восхищаться вашей красотой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Бронзовая роза"

Розовые отблески предназначены не только для светловолосых женщин. Не менее эффектно они смотрятся и на темноволосых красотках. Коричневая роза – идеальное предложение для шатенок и брюнеток, которым хочется праздника. Этот цвет сбросит несколько лет, позволит отвлечься от повседневной рутины.

"Темный медовый"

Насыщенный оттенок темного меда красиво переливается в лучах, потому станет отличной идеей для отпуска. Он подчеркнет загоревшую кожу, сделает черты лица более выразительными. К слову, многие звезды положили глаз на этот вариант окрашивания. Только взгляните на Дженнифер Лопес или Крисс Тайген.

"Глянцевый каштановый"

Некоторые леди считают темные волосы чересчур обычными и скучными. Но "глянцевый каштан" – это живой и игривый оттенок, который точно не ассоциируется со словом "банальность". Он будет красиво переливаться на солнце и особенно хорошо смотреться со светлой кожей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, летом наши волосы нуждаются в особенном уходе. Чтобы сделать локоны блестящими даже после солнечных лучей и соленой морской воды, добавляйте в маски кокосовое или оливковое масло, а также используйте правильную технику сушки шевелюры.

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