Чем советские средства косметики отличались от современных. Фото

Современные стандарты красоты и в СССР кардинально отличались. Сейчас девушки, имея разнообразие косметики в магазинах, хотят выглядеть естественно. Женщины в Союзе наоборот стремились выделиться среди всех как можно ярче, но в кооперациях была одна тушь и три оттенка теней. И это не потому что технологии тогда отставали, а потому что существовал запрет на импортные марки Dior, Chanel и другие.

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Советские модницы, чтобы накрасить ресницы – плевали баночку, а чтобы нарисовать тени – смешивали пигмент с вазелином. OBOZREVATEL рассказывает о самых популярных косметических средствах в СССР.

"Ленинградская" тушь для ресниц

"Ленинградскую" тушь начали выпускать в 1947 году, однако она не была похожей на современные, к которым привыкли во всем мире. Советскую тушь наносили и на брови и ресницы. В составе жесткой и сухой краски на мыльной основе была сажа, пчелиный воск, вазелин и стеарин. В коробке кисточка была плоская из жесткого ворса.

Способ применения. Чтобы сделать процесс макияжа более комфортным, девушкам приходилось плевать в баночку. Тушь держалась ужасно и постоянно осыпалась, а смывалась тоже с трудом: без темных кругов под глазами никто не просыпался с утра.

Тональный крем "Балет"

Тональный крем "Балет" впервые выпущен в 1981 году. Это сейчас даже в масс-маркете есть средства для любого оттенка и типа кожи. Однако в СССР женщинам были доступны только три оттенка: натуральный, персиковый и бежевый. По консистенции он очень отличался от современных кремов, к которым все привыкли сейчас, а больше напоминал густую краску – штукатурку.

Способ применения. Наносили крем руками, потому что кисточек и спонжей в прожаже не было. Сделать натуральный и почти незаметный тон кожи не удавалось, потому что тональная основа была очень пигментированной.

Лак для волос "Прелесть"

Функцию стайлера и плоек в СССР выполняли металлические бигуди, однако волосы весь день не могли держать форму кудрей, тогда нужно было использовать фиксацию. Лак "Прелесть" даже слишком справлялся со своей задачей, потому что волосы склеивались намертво. Сейчас структурированные кудри давно считаются антитрендом, модные укладки делают с помощью фена. Волосы современных модниц выглядят натурально.

Способ применения. Наносить лак на волосы стоило на свежем воздухе или в большой комнате, потому что у него был запах токсичных химикатов. С фиксацией нельзя было не переборщить, чтобы легкие пряди не превратились в жесткие скульптуры.

Губная помада "Свобода"

Пигментированная губная помада во времена СССР была наиболее дефицитным продуктом косметики. Для советских женщин были доступны помады марки "Свобода". Как и тушь, пигмент для губ было сложно отмыть, поскольку в составе косметики был кармин – вещество, получаемое из кислоты, выделяемой насекомыми после обработки их аммиаком. Палитра цветов состояла в основном из ярких теплых оттенков от морковного до розового. Современные модницы предпочитают холодные оттенки бордового, бежевого и красного.

Способ применения. Чтобы сэкономить и не тратить деньги на новую помаду, женщины продолжали жизнь старой. Производители закладывали в стик больше продукта, чем выкручивал тюбик. Красавицы брали спичку, ковыряли помаду и наносили ее на губы.

Тени "Елена" и вазилин

Вазилин являлся неотъемлемой составляющей косметички советской женщины. О голубых, фиолетовых или зеленых тенях мечтала каждая девушка, однако эффект они давали совершенно незаметный. Сейчас девушки используют яркие тени не каждый день, а только на вечерние выходы. О таком разнообразии цветов, которое есть в косметических магазинах сейчас, советская женщина даже не мечтала.

Способ применения. Чтобы сделать пигмент заметнее, девушки мешали тени с вазелином. Кисточки изготовлены из поролона, которые шли в комплекте с тенями, уже никто не использует. Сейчас в тренде равномерные растушеванные линии, которые можно нарисовать с помощью кисти из ворса.

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