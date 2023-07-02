Будет выглядеть как новая: простой лайфхак, как спасти разбитую пудру

Бывают ситуации, когда пудра трескается из-за падения или давления вещей в сумочке. Большинство женщин сразу ее выбрасывают, не пытаясь спасти косметическое средство.

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Блоггерша Мэри Ортон опубликовала видео в социальной сети TikTok, где показывает, как восстановить хрупкую текстуру после повреждения. В своем видео она намеренно разбила пудру, чтобы все поправить.

Мэри одела защитные очки и молотком разбила новый пудровый хайлайтер.

"Ох, на это тяжело смотреть, потому что это не просто разбитый хайлайтер, знаете. Это твое сердце. Мне очень жаль", – прокомментировала она.

По ее словам, чтобы вернуть пудре текстуру, нужен медицинский спирт и нож.

Налейте столовую ложку спирта на потрескавшуюся пудру и аккуратно распределите ножом смесь по всей поверхности. Нужно полностью разгладить ее, чтобы не было бугорков. После этого оставьте пудру на 15 минут.

Затем вам понадобится бумажное полотенце или салфетка и что-то с плоским верхом. Это может быть помада, крышка или монетка. Положите салфетку на пудру и осторожно прижмите ее чем-нибудь твердым. Это поможет разровнять пудру в палитре.

"Итак, оставив сохнуть на час-два, алкоголь полностью испаряется, и эта вещь станет как новая", – сказала Мэри.

Многие ее зрители были в восторге от увиденного, но некоторые не верили результатам. "Выглядит так, будто ты показала новый хайлайтер в конце. Не может быть, чтобы оно выглядело так идеально после спиртового метода", – написал один из подписчиков.

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