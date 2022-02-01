6 видов окрашивания волос, которые давно вышли из моды

Совершенный образ – это не только модная одежда, макияж и аксессуары, но и актуальная прическа и цвет волос. В покраске также существуют свои модные тенденции, которые выдают в женщине чувство стиля.

Иногда то, что несколько лет назад было главным трендом, быстро становится устаревшим. Модные эксперты издания Cosmopolitan собрали 6 видов неактуальных причесок, которые лучше сменить на более свежий вариант (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Омбре

Хит прошлых лет, который уже попытались повторить почти все модницы – резкий переход от темных корней к отбеленным кончикам. Как альтернативу, специалисты предложили ограничиться естественным цветом на макушке с плавным переходом в оттенок, на несколько тонов светлее.

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Мелирование

Резкий контраст цветов стал антитрендом и при вертикальной покраске. Эксперты рекомендуют заменить устаревшую модную тенденцию на почти незаметное осветление маленьких прядей для создания эффекта "солнечных бликов" в волосах.

Однотонная покраска

Редакторы Cosmopolitan утверждают, что однотонное окрашивание вышло из моды, уступив свое место более "глубоким" альтернативам. В частности, они рекомендуют добавить объем прическе, поэксперементировав с оттенками на кончиках.

Холодные оттенки блонда

В этом сезоне на смену холодному блонду пришли более тёплые оттенки. За такой окраской ухаживать легче чем за платиновой, и подходит она, как смуглым женщинам, так и обладательницам бледной кожи.

Горизонтальные яркие пряди

Этот яркий тренд зародился на подиуме и в креслах стилистов-эксперементаторов, которые хотели подчеркнуть модную стрижку. Однако со временем оо стал выглядеть пестро и неактуально, поэтому вполне уместно ушел в небытие. На смену ему пришли такие же необычные разноцветные линии, но уже вертикальные.

Покраска натуральными красителями

Покраска хной и другими натуральными красителями выглядит антитрендово и быстро теряет свой привлекательный внешний вид. Модницам, желающим изменить цвет волос, не навредив им, специалисты советуют использовать безаммиачные краски.

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