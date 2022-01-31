5 секретов культовых причесок, которые стали "фишками" мировых звезд

У каждой знаменитости есть свой стиль, по которому их запоминают фанаты. У многих звездных красавиц фишкой в образе является их неповторимая прическа.

Дита фон Тиз не хотела быть похожей на Мэрилин Монро, поэтому покрасилась в черный, а Грейс Джонс постриглась почти налысо, чтобы избавиться от детских комплексов. OBOZREVATEL рассказывает об истории появления культовых причесок у мировых селебрити.

Дита фон Тиз

Видео дня

Звезда бурлеска и модель Дита фон Тиз является обладательницей кудрей, которые она всегда укладывает. В начале своей карьеры фон Тиз не красила шевелюру, от природы у нее светлые пряди. Дита была блондинкой с каре и напоминала актрису Мэрилин Монро. Обе звезды зачесывали волосы на правую сторону.

Дита фон Тиз решила выделиться и стать полной противоположностью Мэрилин. Она покрасилась в черный цвет, создав свой неповторимый стиль. Плавная волнистая укладка и синевато-черные локоны на контрасте с фарфоровой кожей и красной помадой стали ее визитной карточкой.

Грейс Джонс

Певица и актриса Грейс Джонс всегда носила ультракороткую стрижку. В начале своей карьеры она хотела привлечь внимание к своей персоне, и ей это удалось. Смелый образ сделал Грейс известной на весь мир.

Звезда признавалась, что с помощью такой прически избавилась от детских комплексов, поскольку в ее дразнили за кудрявые волосы и мужские черты во внешности. Несмотря на это, Джонс смогла покорить шоу-бизнес благодаря экстравагантному образу.

Дайана Росс

Американская певица Дайана Росс покорила мир в 60-х своей невероятной кудрявой шевелюрой. Ее локоны до сих пор остаются самыми пышными в шоу-бизнесе. Обычно владелицы афро-кудрей мечтают их выпрямить, однако исполнительница наоборот считает их изюминкой своего образа.

Ее волосы похожи на облако. Во время выступлений Росс удачно обыгрывала их в танце. От одного взмаха головой публика замирала в восторге. Родители Дайаны не верили, что с необычной внешностью девушка может стать знаменитостью, однако именно пышные кудри стали фишкой. За 50 лет на сцене звезда часто экспериментировала с образом, однако фанаты требовали вернуть роскошную природную укладку.

Вупи Голдберг

Экстравагантные дреды носят только смелые девушки. Режиссеры подбирают универсальных актрис, которые смогут перевоплотиться в кадре, поэтому новичков с дредами вряд ли взяли бы на роль. Вупи Голдберг единственная известная актриса, которая всю жизнь заплетала дреды, но всегда получала роли в культовых кинолентах.

Голдберг экспериментирует с укладкой, стилисты часто цепляют ей длинные пряди разных цветов. 66-летняя звезда подчеркивает, что трендовая прическа делает ее моложе и в душе она чувствует себя девочкой. Вупи призналась, что дреды оставила в память о прошлой жизни, когда будущая актриса была бедной безработной и принадлежала к нью-йоркскому движению хиппи.

Одри Хепберн

Британская актриса и модель Одри Хепберн стала легендой Голливуда. Она носила скромную прическу, наряды и макияж, но всегда оставалась самой нежной девушкой в кинематографе. Именно она сделала стрижку в стиле пикси популярной во всем мире.

Звезда часто экспериментировала с волосами: то отращивала, то стригла очень коротко. При этом с любой прической она выглядела женственно. Особую деталь, которую любила Одри – короткая челка, которая не скрывала черты лица, а наоборот открывала лоб и брови.

Ранее OBOZREVATEL показывал: