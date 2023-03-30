Не повторяйте их ошибки: 5 зарубежных знаменитостей, сделавших неудачную пластику. Фото

Никто не хочет добровольно стареть и не все принимают новые морщины на лице. Знаменитости особенно заботятся о том, чтобы их внешность была совершенной.

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Селебрити, заметив первые признаки старения на лице, идут к пластическим хирургам, но врачи иногда допускают ошибки. Некоторые знаменитости настолько увлеклись пластикой, что перестали быть на себя похожими, но сейчас опять хотят вернуть свой естественный вид с помощью следующих операций. OBOZREVATEL собрал фото звезд, которые сделали неудачную пластику.

Линда Евангелиста

Канадская модель Линда Евангелиста пострадала от неудачной пластической операции в 2015 году. Топ-модель испытала новую процедуру – замораживание лишнего жира. Поэтому звезда 1990-х долгое время скрывалась от папарацци и не появлялась на публике. 56-летняя Евангелиста устроила фотосессию и дала интервью. Она рассказала, что хирурги жестко изуродовали ее внешность, деформировав природные черты и форму лица.

Долли Партон

Американская певица Долли Партон не скрывает, что делала пластика, потому что ее внешность никогда ей не нравилась. Звезда призналась в интервью в 2019 году, что вставила импланты в грудь, сделала подтяжку бровей и операцию на веках и скулах. Сейчас 76-летняя Партон понимает, что выглядит искусственно. Ее кожа с возрастом обвисает и вместо выразительных скул – две полосы на щеках.

Марк Джейкобс

Американский дизайнер Марк Джейкобс сделал подтяжку лица. Об этом он рассказал своим фолловерам в Instagram. У 58-летнего модельера ни одной морщинки на лбу и на щеках. Однако его глаза все же выдают возраст. Теперь его лицо выглядит неестественно, поскольку у него натянутая фарфоровая кожа, как у подростка, а вокруг глаз синяки и морщины.

Клер Кроули

Американская актриса Клэр Кроули пожалела, что увеличила грудь, поэтому она удалила импланты в 2021 году. У звезды возникли проблемы со здоровьем. Кроули призналась, что решилась на хирургическое вмешательство, чтобы убрать искусственный бюст, потому что это помогло ей стать здоровее.

Зак Эфрон

Актер Зак Эфрон в своем клипе "Earth Day Musical" вызвал удивление фанатов из-за перемен на своем лице. Его скулы и губы переполненные филлерами. Примечательно, что его челюсти стали менее выразительными. Эфрон отметил, что просто прибавил в весе.

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