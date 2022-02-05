Живой инопланетянин и самые крупные ягодицы: пять человек, перестаравшихся с пластикой

В современном мире пластическая хирургия стала распространенной, чем когда-либо прежде. Одни люди, делая инъекции, знают меру, а другие доводят свое тело до крайней точки. Среди тех, кто экстремально модифицировал свое тело Пикси Фокс, Наташа Краун и другие.

Женщины пытаются выглядеть, как Бритни Спирс, инопланетянин или хотят обладать самыми крупными ягодицами в мире, тратя тысячи долларов на свою новую внешность. Об этом сообщает Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Швейцарка Пикси Фокс потратила почти 110 тысяч долларов, чтобы выглядеть, как персонаж Джессика Рэббит из мультфильма "Кто подставил кролика Роджера". Она сделала невероятно тонкую талию, удалив шесть ребер, увеличила грудь, а также сделала кукольные черты лица. В прошлом она была электриком, а теперь стала фотомоделью.

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20-летняяя модель Наташа Краун, проживающая в Гетеборге в Швеции, потратила почти 70 тысяч долларов, чтобы сделать самую большую попу в мире. Она признается, что ей трудно теперь подобрать одежду, подходящую для ее пышной фигуры, но она не сдается

"Когда я была подростком, мое тело начало меняться — у меня появилась грудь, у меня появилась попа. Я просто так любила свое тело. С тех пор у меня было три бразильских подтяжки ягодиц, а также операции по увеличению груди, филлеры и множество других процедур", – сказала Наташа.

Филиппинец Герберт Чавес, стремясь выглядеть, как Супермен, сделал серию косметических операций, чтобы имитировать его точеный вид.

В общей сложности он перенес 13 хирургических процедур, включая инъекции губ, увеличение подбородка, имплантацию бедер, операцию на носу, отбеливание кожи, а также имплантацию груди и ягодиц. Он даже носит ярко-голубые контактные линзы. На этом он не остановился и попросил хирурга сделать ему "стальной пресс".

Мужчина по имени Браян Рэй потратил более 108 тысяч долларов на пелагические операции, чтобы быть похожим на Бритни Спирс. Его первой процедурой были виниры , чтобы добиться "улыбки Спирс". Эта процедура обошлась ему в 25 000 долларов.

Браян не остановился на этом и продолжал делать косметические и пластические операции. На сегодняшний день на его счету более 100 таких хирургических вмешательств. Он сделал пластику носа, инъекции жира в щеки и уменьшение надбровной кости, ботокс и много другого.

26-летнего американца из Лос-Анджелеса, который идентифицирует себя как женщина, зовут Винни Ох и он одержим идеей стать инопланетянином. На достижение своей цели девушка потратила сотни тысяч долларов. Экспериментировать Винни начала в 17 лет, с уколов ботокс в губы. После она сделала две ринопластики и наполнила лицо, чтобы изменить свой нос, щеки и надбровные дуги.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что британка увеличила себе губы с помощью филлеров, однако все пошло не по плану, когда у девушки началась сильная аллергическая реакция. Она стала похожа на Гомера Симпсона.