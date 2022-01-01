София Стужук, Саша Бо, Верба и другие. Как выглядели украинские блогеры до и после пластики

Украинские блогеры все чаще совершенствуют себя, чтобы в сети выглядеть еще более эффектно и сексуально. Самый популярный "набор блогера" – пластика груди, губ, носа и век.

Некоторые инфлюенсеры недовольны работами хирургов и косметологов, которые только изуродовали их внешность. София Стужук планирует поставить меньшие импланты, а Таня Пренткович уже четыре раза переделывала нос. OBOZREVATEL сравнил фото известных звезд Instagram до и после бьюти-трансформаций.

София Стужук – пластика груди

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Самый популярный украинский блогер София Стужук сделала пластику груди, кончика носа и верхнего века. Больше всего фоловеры обсуждают трансформацию декольте Софии. Она делала операцию в Турции. Через несколько месяцев после хирургического вмешательства звезда Instagram заявила, что грудь выглядит не так натурально, как она ожидала. Хирурги сделали якорную подтяжку и установили импланты по 450 мл.

Регина Тодоренко – липосакция

Телеведущая и блогер из Украины Регина Тодоренко сделала липосакцию. После родов ее фигура изменилась и она пыталась вернуться в прежнюю форму с помощью диеты и спорта. Звезда, которая живет сейчас в России, удалила лишний жир на бедрах.

Саша Бо – септопластика

Блогера из Ивано-Франковска Сашу Бо не устраивал круглый кончик носа, который она постоянно корректировала в фотошопе. Девушка сделала ринопластику и септопластику, чтобы выровнять носовую перегородку. Фоловеры подчеркивали, что кардинальных перемен во внешности не увидели. Кроме этого, Александра Пустовит сделала блефаропластику и увеличила грудь.

Таня Пренткович – ринопластика

Бизнесвумен и блогер Таня Пренткович четыре раза делала ринопластику. За последнюю операцию она заплатила 12 тысяч евро. До первого вмешательства у Татьяны была большая горбинка, от которой она мечтала избавиться. Непрофессиональные хирурги вырезали ей хрящи, которые пришлось потом наращивать.

Рамина Эсхакзай – грудки Биша

Youtube-блогер Рамина Эсхакзай призналась в Instagram, что удаляла комки Биша. Девушка также увеличивала подбородок и губы. Она не стесняется говорить о пластике и считает свою внешность после всех манипуляций совершенной.

Анна Алхим – уменьшила губы

Скандального блогера Анну Алхим фоловеры знают благодаря пышным губам, которые она колола несколько лет. Звезда Instagram в 2021 году после развода прибегла к необычным для себя перевоплощениям и уколола препарат, который уменьшает губы. Правда, уста Алхим уменьшились совсем чуть-чуть, потому что гиалуроновой кислоты было слишком много.

Мила Гриценко – пластика ягодиц

Блогер Мила Гриценко носит наращенные волосы, сделала пластику груди, ягодиц и носа. У девушки всегда была стройная фигура, а после того как она занялась "сушкой", ее естественные ягодицы стали меньше. Гриценко решила вставить импланты, но затем сделала еще одну операцию, чтобы изгибы были более естественными.

Юля Верба – увеличение губ

Известный блогер Юля Верба начала вести блог еще в подростковом возрасте, когда ее внешность была полностью естественной. Сейчас Insta-звезда нарастила волосы и ресницы, а также трижды увеличивала губы.

Анастасия Покрещук – пластика скул

Анастасия Покрещук стала звездой соцсетей благодаря своей чудаковатой внешности, которую она сама обезобразила с помощью филлеров. Ее называют королевой пластики, потому что она увеличивала губы, грудь, ягодицы, скулы, а также сделала липосакцию. Верхнюю часть щек Настя сама себе колола, потому что работает косметологом. Скулы Покрещук называют самыми большими в мире.

Милая Бараева – абдоминопластика

Раньше Мила Бараева всегда прятала свой живот и никогда не фотографировалась в бикини. Блогер решилась на абдоминопластику, ей подтянули кожу после родов. Мила заметно похудела и теперь не стесняется демонстрировать свой пресс в соцсетях.

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