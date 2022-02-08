Анна Тринчер призналась, что жалеет о пластике груди

Певица и "принцесса соцсетей" Анна Тринчер проводит свой первый отпуск после долгожданной операции по увеличению груди. Несмотря на то, что по показаниям хирурга ей пока не разрешено снимать специальный корсет, исполнительница взяла с собой немало новых купальников. В одном из ярких бикини Анна сделала видео в джакузи, в комментарии под которым рассказала о жизни с новыми для себя формами.

"... У многих есть заблуждение, что если девушки делают грудь, то это обязательно должны быть огромные бидоны — это бред. Кто-то увеличивает свой, и без того хороший, размер, а кто-то (я) делает грудь, потому что до этого ее не было! Поэтому этот размер для моих параметров идеальный! Но с другой стороны, как говорят: "раз делать — так делать" — и я переживаю, что когда грудь станет на свое место, я пожалею, что не сделала больше!".

Видео дня

Также Тринчер, которая не скрывает, что мечтала ходить с глубоким декольте и в расстегнутых рубашках, призналась, что даже стесняется обновленных параметров!

"Не понимаю, откуда у меня возникли эти чувства… Теперь нужно привыкнуть к тому, что ещё одна часть твоего тела стала суперпривлекательна!".

Фолловеры Анны поддержали ее мысли: "Больше делать и не надо, все идеально!", "Очень красиво!", "Выглядит очень аккуратно".