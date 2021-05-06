15 девушек изменились до неузнаваемости с новыми прическами. Фото

Удачный поход в салон красоты всегда дарит позитивные эмоции. Для кого-то короткие волосы или новый цвет становятся началом нового этапа жизни.

Кардинальное изменение прически часто отражает глубокую внутреннюю трансформацию. OBOZREVATEL собрал потрясающие прически, которые перевоплотили девушек в настоящих звезд.

На свой юбилей женщина посетила салон красоты и полностью изменила образ.

Длинные волосы не всегда подчеркивают выигрышные стороны.

Легкое каре подчеркнуло нежную внешность девушки.

Стилист решила, что натуральный цвет волос идет женщине намного больше.

Стоит экспериментировать, чтобы найти образ, который придется по душе.

Стоит состричь несколько лишних сантиметров, чтобы создать потрясающий образ.

Весной девушка решила обновить прическу и совсем не пожалела об этом.

Молодежь любит экспериментировать с цветом волос.

Стилист предложил оставить несколько прядей светлых волос.

Светлые волосы можно тонировать в различные яркие цвета.

Бордовый цвет волос подходит девушке больше.

Изменение прически может творить чудеса.

Яркий цвет сделал девушку счастливой.

Девушка решилась на эпатажную стрижку.

Темное каре подчеркнуло женственность и сексуальность.

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