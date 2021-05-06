15 девушек изменились до неузнаваемости с новыми прическами. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Красота
4 минуты
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15 девушек изменились до неузнаваемости с новыми прическами. Фото

Удачный поход в салон красоты всегда дарит позитивные эмоции. Для кого-то короткие волосы или новый цвет становятся началом нового этапа жизни.

Кардинальное изменение прически часто отражает глубокую внутреннюю трансформацию. OBOZREVATEL собрал потрясающие прически, которые перевоплотили девушек в настоящих звезд.

На свой юбилей женщина посетила салон красоты и полностью изменила образ.

Холодный светлый оттенок и новая стрижка.

Длинные волосы не всегда подчеркивают выигрышные стороны.

Девушка обновила образ.

Легкое каре подчеркнуло нежную внешность девушки.

Девушка подстригла длинные волосы.

Стилист решила, что натуральный цвет волос идет женщине намного больше.

Женщина покрасилась в натуральный цвет.

Стоит экспериментировать, чтобы найти образ, который придется по душе.

Яркий серо-розовый цвет вместо скучного желто-белого.

Стоит состричь несколько лишних сантиметров, чтобы создать потрясающий образ.

Девушка добавила перчинки в свою внешность.

Весной девушка решила обновить прическу и совсем не пожалела об этом.

Короткая стрижка больше подходит девушке.

Молодежь любит экспериментировать с цветом волос.

Радикальные эксперименты на этот раз оказались успешными.

Стилист предложил оставить несколько прядей светлых волос.

Девушка покрасилась в натуральный цвет.

Светлые волосы можно тонировать в различные яркие цвета.

Женщина со стилистом прибегли к экспериментам.

Бордовый цвет волос подходит девушке больше.

Девушка не пожалела об эксперименте.

Изменение прически может творить чудеса.

Девушка подстригла волосы и покрасила пряди в малиновый.

Яркий цвет сделал девушку счастливой.

Парикмахер несколько часов красил девушку в оранжевый.

Девушка решилась на эпатажную стрижку.

Яркое розовое окрашивание вместо желтого цвета.

Темное каре подчеркнуло женственность и сексуальность.

Темный цвет и короткая стрижка намного лучше пережженных волос.

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