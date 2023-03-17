10 человек, которые набили татуировки на самых болезненных участках тела. Фото

С каждым годом татуировки становятся все популярнее. Сейчас модно делать как миниатюрные надписи, так и большие растушеванные узоры. Известно, что на местах, где нежная и тонкая кожа бить татуировки больно.

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Впрочем, некоторые смельчаки решаются "забить" себя с ног до головы, чтобы привлечь внимание окружающих. OBOZREVATEL собрал фанатиков тату, которые сделали татуировки по всему телу.

Тристан Вайгельт – 95% тела

Преподаватель по тату Тристан Вайгельт потратил более пяти лет на то, чтобы покрыть татуировками 95% тела. 25-летний мужчина живет в Дании, он заплатил более 50 тысяч долларов на боди-арт. В общей сложности ему набивали тату 260 часов. По его словам, болезненными местами являются лицо и затылок. Блогер заверил, что процесс в тату-салоне – самое сложное, что случалось с ним в жизни.

Эйми Смит – 40 татуировок

Яркая девушка из маленького британского городка Оакхэм – Эйми Смит, известная своими тату. 23-летняя модель хочет покрыть рисунками все тело. Смит говорит, что визиты в тату-салон вызывают привыкание. Эйми заявила, что болезненной была татуировка от подбородка к ключице. Она даже плакала во время процесса, а когда игла ходила по шее – хотелось кашлять.

Никки Чу – 90% тела

У модели-трансгендера Никки Чу 90% тела покрыто татуировками. С помощью ярких рисунков она прикрыла оставшиеся шрамы после того, как ее жестоко избили и подожгли в университете. Самым болезненным тату было под грудью.

Андреас Штауффигер

Волонтер Андреас Штауффигер работает пожарным и уверяет, что татуировки помогли ему научиться выдерживать боль. У него более 60 тату на сумму 30 тысяч долларов. Штауффигер не скрывает, что у него зависимость от тату-салонов. У мужчины есть татуировки даже на интимных местах. Андреас рассказывал, что больнее всего было бить рисунок на головке полового члена.

_666rotten – тату на лице

Художница, известная в соцсетях с ником _666rotten, является обладательницей яркого образа. У нее почти вся кожа забита узорами. Кроме этого, у блогера заплетены дреды и разноцветные волосы. Девушка поделилась, что не боится боли, поскольку знает, каким красивым будет тело. Наиболее неприятно делать татуировки над бровями.

Юлия – тату на интимных местах

Мастер тату Юлия забила себе почти все тело. Ее кожа напоминает комбинезон, поскольку рисунки есть даже на половых органах и ягодицах. Девушка рассказывала в Instagram, что очень больно было делать тату под мышками и на черепе, но она терпела ради потрясающего результата.

Адриана Айзенбах – тату на стопах

Польская бизнесвумен, блогер и актриса Адриана Айзенбах увлекается татуировками. Звезда хвастается в соцсетях татуированными ладонями, животом, головой и даже стопами. Ее называют королевой тату, самое болезненное место на теле – виски. Из-за того, что бывший муж не позволял бить татуировки, Адриана с ним развелась.

Боб Риджня – тату на туловище

Мастер тату из Нидерландов Боб Риджня любит делать растушеванные и реалистичные рисунки. На его туловище набит портрет, птичка и дым. Боб считает татуировки настоящим искусством. Самое болезненное место для него – вокруг сосков.

Эллен де Верд – тату на груди

Американская модель Эллен де Верд увлекается татуировкой и это не мешает ей строить модельную карьеру. Она является активной пользовательницей Instagram и часто позирует обнаженная перед камерой. У Эллен есть тату на ягодицах и груди.

Макс Якобаш – узоры на голове

Блогер и модель из Германии Макс Якобаш также не скрывает, что пристрастился к татуировкам. Его тело покрыто рисунками с головы до ног. В соцсетях он демонстрирует весь процесс в тату-салоне и даже сам научился делать несложные узоры. Макс писал, что было больно бить узор вокруг ушей.

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