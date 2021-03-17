Татуировки Дорофеевой, Мейхер и других: что "бьют" украинские звезды. Фото
Подчеркивать индивидуальность татуировками сейчас модно. Многие украинские звезды стремятся быть в тренде и хвастаются в соцсетях "набитыми" оригинальными рисунками.
Художественные абстракции, огромные и минималистичные узоры со смыслом – вот, чем украшают тела знаменитости. OBOZREVATEL сделал подборку фото звезд.
Владимир Дантес
Шоумен Владимир Дантес увлекается татуировками. Он полностью разрисовал левую руку и грудь различными узорами. Неожиданное тату – персонаж детского мультфильма "Утиные истории". Дантес рассказал, что называет свою жену Надежду Дорофееву – "Утя", поэтому решил сделать символическое тату.
Надежда Дорофеева
Певица Надежда Дорофеева набила много маленьких тату на теле. Девушка предпочитает символические надписи и нежные картинки. У Надежды с мужем Владимиром Дантесом есть парное тату – соцветия розы.
Надежда Мейхер
У экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежды Мейхер есть две татуировки. Первая – терновый венец на бедре. Затем Надежда переделала узор на абстракцию. Вторая – на копчике – сердце в огне с терном и капелькой крови.
Александра Зарицкая
Самая популярная татуировка у солистки группы "KAZKA" Александры Зарицкой – роза со змеей на плече. Девушка набила более десяти татуировок. Это стильные растительные орнаменты, а первое тату – крохотную ноту за ухом – Александра сделала еще в подростковом возрасте.
Alyona Alyona
У известной украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona немало тату. Все они со смыслом: с этническим орнаментом или в честь ее творчества. Девушка сделала интимную татуировку соцветия в ложбинке между грудей и яркие узоры на руках.
Алан Бадоев
На теле Алана Бадоева изображен портрет индейского вождя. Режиссер сделал его в Риме, на съемках проекта "Орел&Решка". Эта татуировка символизирует мудрость.
Олег Кензов
Тело певца Олега Кензова полностью расписано татуировками. Исполнитель изобразил на руке портрет дочери Эвелины в двухмесячном возрасте. Олег набил рисунки льва, панды, звезды на локтях, черепа, розы и много разных надписей. Также Кензов набил соблазнительный отпечаток губ на шее.
Анатолий Анатолич
Тело телеведущего Анатолия Анатолича похоже на мультипликационный комикс. Микки-Мауса и Чеширского кота шоумен набил в честь рождения дочери Алисы, а Лолу Банни – когда родилась вторая дочь, Лола. Наибольшее внимание привлекает надпись детским почерком: "Абнімі міня". Алиса написала послание на листике и наклеила на отца, тогда Анатолий решил зафиксировать памятный девиз на теле.
Слава Каминская
Первое тату – птичку на спине – Слава Каминская сделала в 13 лет. Татуировка со временем утратила вид и поверх нее исполнительница "набила" скрипичный ключ как символ своей карьеры. Когда Слава стала мамой, она сделала тату в честь детей с их датами рождения.
Тарас Цимбалюк
Тело одного из молодых украинских актеров Тараса Цимбалюка украшает аж 20 тату. Все они минималистичные и со смыслом. Среди них афоризм Омара Хайяма, аббревиатура PWR на груди, что означает "сила". Также Тарас набил автограф отца на ноге.
Ранее OBOZREVATEL писал о:
10 неудачных татуировках, от которых еще долго будет дергаться глаз.
Татуировках, которые могут вызвать перегрев тела. Ученые подозревают, что это может быть опасным для здоровья.
10 сексуальных татуировках для женщин под грудью.