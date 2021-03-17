Татуировки Дорофеевой, Мейхер и других: что "бьют" украинские звезды. Фото

Подчеркивать индивидуальность татуировками сейчас модно. Многие украинские звезды стремятся быть в тренде и хвастаются в соцсетях "набитыми" оригинальными рисунками.

Художественные абстракции, огромные и минималистичные узоры со смыслом – вот, чем украшают тела знаменитости. OBOZREVATEL сделал подборку фото звезд.

Владимир Дантес

Шоумен Владимир Дантес увлекается татуировками. Он полностью разрисовал левую руку и грудь различными узорами. Неожиданное тату – персонаж детского мультфильма "Утиные истории". Дантес рассказал, что называет свою жену Надежду Дорофееву – "Утя", поэтому решил сделать символическое тату.

Надежда Дорофеева

Певица Надежда Дорофеева набила много маленьких тату на теле. Девушка предпочитает символические надписи и нежные картинки. У Надежды с мужем Владимиром Дантесом есть парное тату – соцветия розы.

Надежда Мейхер

У экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежды Мейхер есть две татуировки. Первая – терновый венец на бедре. Затем Надежда переделала узор на абстракцию. Вторая – на копчике – сердце в огне с терном и капелькой крови.

Александра Зарицкая

Самая популярная татуировка у солистки группы "KAZKA" Александры Зарицкой – роза со змеей на плече. Девушка набила более десяти татуировок. Это стильные растительные орнаменты, а первое тату – крохотную ноту за ухом – Александра сделала еще в подростковом возрасте.

Alyona Alyona

У известной украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona немало тату. Все они со смыслом: с этническим орнаментом или в честь ее творчества. Девушка сделала интимную татуировку соцветия в ложбинке между грудей и яркие узоры на руках.

Алан Бадоев

На теле Алана Бадоева изображен портрет индейского вождя. Режиссер сделал его в Риме, на съемках проекта "Орел&Решка". Эта татуировка символизирует мудрость.

Олег Кензов

Тело певца Олега Кензова полностью расписано татуировками. Исполнитель изобразил на руке портрет дочери Эвелины в двухмесячном возрасте. Олег набил рисунки льва, панды, звезды на локтях, черепа, розы и много разных надписей. Также Кензов набил соблазнительный отпечаток губ на шее.

Анатолий Анатолич

Тело телеведущего Анатолия Анатолича похоже на мультипликационный комикс. Микки-Мауса и Чеширского кота шоумен набил в честь рождения дочери Алисы, а Лолу Банни – когда родилась вторая дочь, Лола. Наибольшее внимание привлекает надпись детским почерком: "Абнімі міня". Алиса написала послание на листике и наклеила на отца, тогда Анатолий решил зафиксировать памятный девиз на теле.

Слава Каминская

Первое тату – птичку на спине – Слава Каминская сделала в 13 лет. Татуировка со временем утратила вид и поверх нее исполнительница "набила" скрипичный ключ как символ своей карьеры. Когда Слава стала мамой, она сделала тату в честь детей с их датами рождения.

Тарас Цимбалюк

Тело одного из молодых украинских актеров Тараса Цимбалюка украшает аж 20 тату. Все они минималистичные и со смыслом. Среди них афоризм Омара Хайяма, аббревиатура PWR на груди, что означает "сила". Также Тарас набил автограф отца на ноге.

Ранее OBOZREVATEL писал о: