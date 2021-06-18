7 фото татуировок, которые навсегда отобьют желание украсить тело

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
2 минуты
881
Пользователи поделились неудачными татуировками

Прежде чем делать татуировку на всю жизнь, нужно поискать профессионала и хорошо продумать дизайн. Многие жалеют, что пошли в первый попавшийся салон, где им набили то, что называют "партаками".

OBOZREVATEL собрал дизайны тату, которые озадачили сеть. Неумелые мастера набивают кривой рисунок, неправильную надпись или вообще нежелательную картинку.

Тату-мастер набил тигра на всю спину, а вышел страшный зверь из мифических историй.

Тигр на спине выглядит ужасно.
Видео дня

Мужчина захотел набить на своем теле Дарта Вейдера, а неопытный мастер переоценил свои художественные возможности.

Тату-мастер изобразил героя из "Звездных войн".

В супермаркете сфотографировали мужчину, у которого есть носки на всю жизнь.

Любитель тату всегда в носках.

Фанаты спортивной марки решили сделать тематическое тату.

Мужчина стал фанатом "Nike".

Петух больше похож на дракона.

Мужчина решил изобразить петуха.

Начинающий мастер набил кривой рисунок.

Герой мультфильма получился не таким, как на экране.

Мастер допустил орфографическую ошибку в надписи.

Тату-мастер допустил ошибку.

Ранее OBOZREVATEL показывал: