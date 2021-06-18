7 фото татуировок, которые навсегда отобьют желание украсить тело
Прежде чем делать татуировку на всю жизнь, нужно поискать профессионала и хорошо продумать дизайн. Многие жалеют, что пошли в первый попавшийся салон, где им набили то, что называют "партаками".
OBOZREVATEL собрал дизайны тату, которые озадачили сеть. Неумелые мастера набивают кривой рисунок, неправильную надпись или вообще нежелательную картинку.
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