7 фото татуировок, которые навсегда отобьют желание украсить тело

Прежде чем делать татуировку на всю жизнь, нужно поискать профессионала и хорошо продумать дизайн. Многие жалеют, что пошли в первый попавшийся салон, где им набили то, что называют "партаками".

OBOZREVATEL собрал дизайны тату, которые озадачили сеть. Неумелые мастера набивают кривой рисунок, неправильную надпись или вообще нежелательную картинку.

Тату-мастер набил тигра на всю спину, а вышел страшный зверь из мифических историй.

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Начинающий мастер набил кривой рисунок.

Мастер допустил орфографическую ошибку в надписи.

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