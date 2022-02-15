3 простые и легкие привычки, которые помогут улучшить память

Многие люди жалуются на плохую память, которая мешает им нормально жить. Ведь в 21 веке – мобильном мире информационных технологий – важно обладать разными знаниями и навыками. Эксперты выяснили, как преодолеть эту проблему, и нашли три пути для ее решения.

Как пишет BAZAAR, улучшить память можно с помощью простых, но регулярных привычек. Это – ведение дневника, правильный рацион и активизация мозга.

Постоянно учитесь чему-то новому

На первый взгляд это звучит довольно банально, но специалисты утверждают, что мозг постоянно нуждается в активности, а новые знания это самое то. Когда разум познает новую информацию, в мозге создаются новые нейронные связи, от которых зависит состояние памяти. Особенно эффективными в этом будут творческие навыки.

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Ведите дневник

Мысли нуждаются в структурировании и письменном выражении. Записывать можно абсолютно все, причем как от руки в красивом блокноте, так и на компьютере или в соцсетях. Только для этого важно спокойно сесть, сосредоточиться и составить красивый текст.

Наличие полезных жиров в рационе

Сбалансированное питание важно для здоровья и мозга, в том числе. Самым эффективным веществом, которое положительно влияет на когнитивные способности, ученые называют омега-3 жирные кислоты. Они помогают в построении мембран в клетках мозга, а также предотвращают воспалительные реакции. Омега-3 присутствует в жирной рыбе, орехах, семенах, авокадо и оливковом масле.

Ранее OBOZREVATEL назвал три простые привычки, которые помогут сделать день продуктивным.