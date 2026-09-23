"Жизнь оборвалась в один миг": появились подробности о женщине, которую Россия убила вместе с ребенком в Киевской области. Фото

19 сентября в Глевахе Фастовского района Россия убила 39-летнюю Наталью Горбаченко и её маленького сына Тимофея. В тот день она с семьей приехала навестить родителей мужа.

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Вместе с детьми Наталья находилась на первом этаже, куда пришлось попадание. Об этом журналистам "Суспільного" рассказала сестра погибшей Анна Новицкая.

Что известно о трагедии

Анна рассказала, что с двоюродной сестрой, которая старше её на два года, они были еще и бблизкими подругами.

"Она мне звонила, мы всегда с ней по часу, по два как минимум, мы всегда на телефоне, обо всем на свете. Я просто не могу принять это все, что всего за одну секунду оборвались три жизни", – говорит Анна.

В субботу Наталья с мужем Ярославом и сыном Тимофеем пришла к родителям мужа. Они тоже живут в Глевахе, поэтому Наталья с семьей навещала их почти каждые выходные.

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"Было прохладно. Наташа взяла малышей – своего сына и эту девочку – и пошла с ними в дом погреться. Ей говорили: "Да посиди еще немного, посиди с нами". Она ответила: "Они замерзли, надо идти". И началась воздушная тревога. Она взяла детей и спустилась вниз, на первый этаж. Легла вместе с ними на этот диван, куда буквально через минуту прилетело. И именно в то время, в том месте, ну, просто, если бы она была на кухне – все осталось целым, ничего не пострадало, только диван и два окна рядом, все", – рассказала Анна.

Женщина призналась, что до сих пор не может осознать, что сестры и племянника больше нет.

"Я не знаю, как это возможно. Оно же не взорвалось, ничего не детонировало, оно просто упало прямо там, где они спали, там, где они легли", — говорит она.

Анна рассказала, что полгода назад 39-летняя Наталья нашла себя в сфере туризма: начала работать менеджером по продаже туров.

"Ей это очень нравилось. Она мне звонила и говорила – там все получается, у меня такие классные отзывы. Она всегда всех поддерживала, она очень классная мама. Трое замечательных деток, девочки остались. Это было ее призвание. Она была замечательной мамой. Она вкладывала всю душу в семью, в детей, в друзей. Она всегда всех поддерживала. Она очень искренняя. Когда я общалась с ней, всегда чувствовалось такое тепло. Она всегда умела поддержать в любых ситуациях", – говорит женщина.

У Ярослава и Натальи было трое детей, младшему Тимофею 17 октября должно было исполниться 3 года.

"Он был таким, знаете, живым мальчиком. Он везде такой, ему всё нужно было. Тима всегда, ему всё было интересно. И, я же говорю, она его просто не отпускала из рук. Они очень хотели мальчика. И для Ярослава это было такое счастье. И у них была такая разница, знаете, в возрасте между детьми. И они его просто носили на руках. И для Ярослава это такая большая утрата. Потерять два смысла жизни за один раз", – рассказала Анна.

Сейчас муж Натальи остался с двумя дочерьми – четырнадцатилетней Мирославой и младшей Каролиной.

"Они всю жизнь вместе. И у них был просто такой брак, на который хочется равняться. Я им всегда говорила: "Малая, ваша любовь – это просто пример и образец того, какой должна быть семья, каким должен быть семейный уклад". Даже спустя, где-то, 15 лет совместной жизни они смотрели друг на друга, знаете, как в первый раз. Я помню их первые свидания, когда они только... Это была такая, знаете, искра. И даже спустя 10–15 лет ничего не изменилось. Их любовь – это просто пример для многих", – поделилась воспоминаниями Анна.

Анна рассказала, что они с сестрой мечтали когда-нибудь отправиться в круиз. Эта мечта так и не суждено было сбыться.

"Мы с ней планировали, говорили: "Дети вырастут, и мы с тобой поедем в круиз на месяц, чтобы отдохнуть от всех". У неё был такой пункт: она всегда скидывала мне в Инстаграм фотографии таких бабушек, которые бегают по пляжу. Говорит: "Это мы с тобой, систер", — говорит, "это мы с тобой бегаем по пляжу", — рассказала сестра погибшей.

19 сентября в Киевской области в результате вражеской атаки погибли мама и двое маленьких детей. Позже стало известно, что в больнице скончался еще один малыш.

Также сообщалось, что 22 сентября в Житомирской области простились с двухлетней девочкой, которую убила РФ ударом по Киевской области. Маленькая Эмилия также погибла 19 сентября.

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