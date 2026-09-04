"Выбило окна": в результате российского удара повреждено здание заповедника "София Киевская"

В результате атаки российских захватчиков на Киев 4 сентября было повреждено одно из зданий Национального заповедника "София Киевская". В здании были выбиты окна и оконные рамы, а также разрушена стеклянная входная группа, при этом люди на территории заповедника не пострадали.

Видео дня

Об этом сообщила генеральный директор заповедника Неля Куковальская в комментарии"Суспильне Культура". Также на действия российских террористов отреагировали в Минкультуры.

Что повреждено на территории заповедника

По словам генерального директора заповедника Нели Куковальской, Софийский собор непосредственных повреждений не получил, однако пострадала Консистория, внешняя сторона которой выходит на улицу Владимирскую.

"Среди людей пострадавших нет. Все успели укрыться. Софийский собор также не пострадал", – рассказала Куковальская.

В то же время взрывная волна повредила Консисторию — одно из зданий комплекса "Софии Киевской".

В частности, там выбило окна и повредило оконные рамы, а также была разрушена стеклянная входная группа.

Главные истории дня

Помимо зданий заповедника, повреждения получила пекарня "Завертайло", расположенная рядом с "Софией Киевской". Сотрудники и посетители не пострадали, поскольку во время атаки все находились в подвальном помещении.

Кафе "Бути Sofie", работающее на территории заповедника, сообщило, что 4 сентября не будет работать.

"София Киевская" находится под международной защитой

Национальный заповедник "София Киевская" является одним из важнейших объектов культурного наследия Украины. Он внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Кроме того, заповедник находится под усиленной защитой в соответствии со Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года об охране культурных ценностей в случае вооружённого конфликта.

В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины заявили, что российская атака на заповедник является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

В ведомстве подчеркнули, что повреждение объекта, имеющего мировое культурное значение и находящегося под международной защитой, создает прямую угрозу украинскому и мировому культурному наследию.

Как сообщал OBOZ.UA, днём в пятницу, 4 сентября, российские террористы совершили очередную атаку на Киев. В результате удара возникли пожары в нескольких районах, пострадали девять человек.

Один из российских дронов повредил здание СБУ, попав в кабинет главы силового ведомства Александра Поклада. Силовики сообщили, что он жив и невредим, и заявили, что последует ответ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!