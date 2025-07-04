Ужасная атака России по Киеву: спасательные работы приостановлены, все пожары ликвидированы. Фото

В Киеве вечером 4 июля спасатели ликвидировали все пожары, возникшие в результате российского комбинированного обстрела. На одной из локаций аварийно-спасательные работы были приостановлены, их продолжат утром следующего дня.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Там отметили, что 1280 тонн мусора и строительных конструкций вывезено из мест попаданий.

"Сейчас на одной из локаций чрезвычайники приостановили аварийно-спасательные работы по разбору завалов. Вывезено 1280 т мусора и строительных конструкций. Работы возобновят завтра утром", – говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что с вечера 3 июля по утро 4 июля российские войска нанесли массированный удар по столице. В результате обстрелов пострадали 26 человек, среди них один ребенок. Один человек погиб.

В результате террористической атаки РФ в Соломенском районе была повреждена школа и трансформаторная будка учебного заведения, а также сгорело два десятка автомобилей. Также разрушениям подвергся пятиэтажный жилой дом: частично обвалилась наружная стена со второго по третий этаж, есть риск обрушения перекрытия.

В АО "Укрзализныця" сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры в черте города, из-за чего пассажирские поезда западного направления следовали по отклоненному маршруту. В связи с совмещением с пассажирскими поездами происходили отклонения от графика движения.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июля Россия также атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов, повреждены, в частности, жилые дома.

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