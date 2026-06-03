Врачи провели неотложную операцию: появились данные о состоянии детей, мать которых погибла в результате удара РФ по Киеву

В результате российской атаки на Киев в ночь на 2 июня пострадали двое маленьких детей, которых госпитализировали в больницу "Охматдет". Самые тяжелые травмы получил 2-летний мальчик – ему пришлось срочно проводить операцию.

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Медики сообщают, что состояние детей остается разным по тяжести. Об этом сообщает "Суспільне".

После ночного удара по Киеву в детскую больницу "Охматдет" доставили двух пострадавших детей. Один из пациентов, 4-летний мальчик, получил ушиб и гематому мягких тканей левого бедра. После обследования и оказания необходимой помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Более сложное состояние у 2-летнего мальчика. У него диагностировали взрывной перелом локтевого сустава, а также многочисленные раны на туловище и лице с обломками инородных тел в мягких тканях.

После госпитализации врачи стабилизировали его состояние и провели неотложное хирургическое вмешательство. Медики установили аппарат внешней фиксации для стабилизации поврежденной конечности.

Сейчас ребенок находится в отделении ортопедии и травматологии под постоянным наблюдением врачей. Впереди — длительное лечение, несколько этапов операций и дальнейшая реабилитация.

Во время той же атаки погибла мать детей Вероника Чуян, которая вместе с ними пыталась добраться до укрытия в Шевченковском районе Киева. По данным журналистов, трагедия произошла накануне дня рождения младшего ребенка.

Также сообщается, что бабушка детей, которая находилась вместе с ними во время удара, находится в критическом состоянии. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Напомним, в ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, прозвучала серия взрывов. Много пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ночной атаки РФ по Киеву во вторник, 2 июня, был существенно поврежден жилой комплекс в одном из районов города. В результате обстрела в одном из многоэтажных зданий почти не осталось целых окон, а земля рядом засыпана обломками.

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