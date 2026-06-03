Мать погибла, дети ранены: в сети рассказали о страшной трагедии в Киеве из-за российского удара. Фото

Из-за массированного российского удара по Киеву в ночь на 2 июня, преждевременно оборвалась жизнь матери двоих детей Вероники Чуян. Женщина погибла из-за вражеской ракеты, когда направлялась со своими сыновьями в укрытие.

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Один из мальчиков получил тяжелую травму, другой, к счастью, почти не пострадал. О страшной трагедии сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

"Эту невероятную красивую девушку звали Вероника Чуян, 1997 года рождения. Вчера ее убила Россия, когда она бежала в укрытие с двумя сыновьями – 5 и почти 3 лет", – говорится в сообщении.

Как отмечается, российская ракета попала неподалеку, женщина погибла на месте, а один из мальчиков получил тяжелые ранения и был срочно прооперирован. Другой ребенок отделался лишь ушибами.

"Оба еще не знают, что их мамы уже нет. Ее убила Россия".

Украинский адвокат Анжела Василевская 2 июня рассказала в соцсети Threads об истории семьи, которая пострадала в результате российского обстрела.

По ее словам, ее помощница в течение двух часов держала в укрытии чужого ребенка с тяжелым ранением конечности, после чего военный медик-иностранец наложил повязку. Ребенка госпитализировали в "Охматдет".

В комментариях к сообщению, вероятно знакомая семьи, сообщила, что во время обстрела дети находились в укрытии на паркинге, куда также было зафиксировано попадание.

В результате атаки пострадали двое мальчиков – Штайви Джейкоб (2023 года рождения) и Штайви Джасим (2021 года рождения). У Джейкоба диагностирована минно-взрывная травма, ранение руки и многочисленные осколочные повреждения.

Также отмечается, что их мать, Вероника Чуян, погибла. Отец детей, по имеющейся информации, является иностранцем и не участвует в воспитании. С детьми находился их крестный отец.

Впоследствии подписчики адвоката сообщили, что младшего мальчика из больницы забрала тетя, он получил лишь ушиб. Старший брат останется в "Охматдете" еще минимум на две недели в отделении ортопедии, у него запланирована операция.

Напомним, в ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, прозвучала серия взрывов. Много пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ночной атаки РФ по Киеву во вторник, 2 июня, был существенно поврежден жилой комплекс в одном из районов города. В результате обстрела в одном из многоэтажных зданий почти не осталось целых окон, а земля рядом засыпана обломками.

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