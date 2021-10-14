Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем защитников Украины

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Покрова и Днем защитников и защитниц Украины. Видео поздравления Кличко обнародовал на своей странице в Facebook.

"Друзья! На Покров мы поздравляем и отдаем дань уважения нашим защитникам и защитницам. Тем, кто не отступает от веры и принципов. Кто защищал и защищает территориальную целостность и независимость Украины. И всегда помним о героях, которые отдали жизнь за свободу нашего государства. Низкий поклон и почет всем воинам-защитникам Украины Слава Украине! " – отметил Виталий Кличко.

В съемках видео приняли участие ветераны-защитники Украины. Часть из них сегодня входит в 112 отдельную бригаду территориальной обороны города Киева, а некоторые являются сотрудниками КП "Муниципальная охрана".

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 октября в Украине отмечают День защитников Украины. В этот день в связи с торжествами в Киеве перекрыт ряд улиц. Также к празднику в столице открылась выставка современного вооружения.