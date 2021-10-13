В Киеве ко Дню защитников и защитниц Украины открылась выставка современного вооружения. Фото и видео
В центре Киева открылась выставка современного вооружения, которая посвящена Дню защитников и защитниц Украины. Она проходит с 13 по 17 октября.
Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Выставка расположена на Михайловской площади (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Доступ к технике абсолютно свободный и в нее можно забираться.
На выставке представлены новейшие образцы военной техники и вооружения ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта.
В частности, это ракетный комплекс "Нептун", бронемобиль "Новатор" с противотанковым ракетным комплексом "Стугна-П", ударные беспилотники, бронетехника, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и многое другое.
Также обнародована схема размещения военной техники:
Отметим, что День защитников и защитниц Украины отмечается 14 октября. Он был установлен указом президента в 2014 году. Подробнее историю праздника читайте в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные отработали удары по условному врагу из тактических ракетных комплексов "Точка У".