В Киеве ко Дню защитников и защитниц Украины открылась выставка современного вооружения. Фото и видео

В центре Киева открылась выставка современного вооружения, которая посвящена Дню защитников и защитниц Украины. Она проходит с 13 по 17 октября.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Выставка расположена на Михайловской площади (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Доступ к технике абсолютно свободный и в нее можно забираться.

На выставке представлены новейшие образцы военной техники и вооружения ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта.

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В частности, это ракетный комплекс "Нептун", бронемобиль "Новатор" с противотанковым ракетным комплексом "Стугна-П", ударные беспилотники, бронетехника, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и многое другое.

Также обнародована схема размещения военной техники:

Отметим, что День защитников и защитниц Украины отмечается 14 октября. Он был установлен указом президента в 2014 году. Подробнее историю праздника читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные отработали удары по условному врагу из тактических ракетных комплексов "Точка У".