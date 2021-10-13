В Киеве ко Дню защитников и защитниц Украины открылась выставка современного вооружения. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Жизнь столицы
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В Киеве ко Дню защитников и защитниц Украины открылась выставка современного вооружения. Фото и видео

В центре Киева открылась выставка современного вооружения, которая посвящена Дню защитников и защитниц Украины. Она проходит с 13 по 17 октября.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Выставка расположена на Михайловской площади (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Военная техника на выставке в Киеве.

Доступ к технике абсолютно свободный и в нее можно забираться.

На выставке представлены новейшие образцы военной техники и вооружения ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта.

Видео дня
В Киеве представили военную технику.

В частности, это ракетный комплекс "Нептун", бронемобиль "Новатор" с противотанковым ракетным комплексом "Стугна-П", ударные беспилотники, бронетехника, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и многое другое.

В Киеве представили военную технику.
Выставка вооружения в Киеве.
Выставка вооружения в Киеве.
Выставка вооружения в Киеве.
На выставке представлено оружие разных видов.
На выставке представлено оружие разных видов.

Также обнародована схема размещения военной техники:

Схема размещения военной техники.
Схема размещения военной техники.

Отметим, что День защитников и защитниц Украины отмечается 14 октября. Он был установлен указом президента в 2014 году. Подробнее историю праздника читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные отработали удары по условному врагу из тактических ракетных комплексов "Точка У".

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