Сапожко избран мэром Броваров

На выборах мера Броваров (Киевская область) с результатом 53,16% победил действующий глава города Игорь Сапожко.

Как сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, за него проголосовали 21 787 жителей города.

На втором месте оказался кандидат от "ЕС" Олег Иваненко – 14,7% (6 025 голосов), а на третьем представитель "Слуги народа" Дмитрий Ратников - 9,89% (4 053 голоса).

Игорь Сапожко родился в Киеве 1 сентября 1977 года. Депутат и секретарь Броварского городского совета с 2006 года, выдвигался по спискам ВО "Батьківщина". С 2008 года исполнял обязанности мэра Броваров, а с 2010-го стал главой города.

На должность городского головы в 2010 году баллотировался от Партии регионов, из которой вышел под конец Евромайдана – 20 февраля 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Гнидын Киевской области 21 декабря пятеро неизвестных напали на мэра Броваров Игоря Сапожко, избили его и ограбили.