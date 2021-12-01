В центре Киева начался митинг: улицы перекрыты, в правительственном квартале – КПП. Эксклюзивные фото и онлайн-трансляция

В центре Киева в среду, 1 декабря, сотни человек собрались на Майдане Независимости на акцию. На центральных улицах правоохранители перекрыли движение для автотранспорта.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события. В частности, полицией перекрыт проход на смотровую площадку ТЦ "Глобус", а в правительственном квартале начали появляться контрольно-пропускные пункты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Один из них устроили на пересечении улицы Садовой и Институтской – людей пропускают только, осмотрев личные вещи.

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Кроме того, перекрыто движение для транспорта на улице Крещатик и на Майдане Независимости – к Хмельницкого и Европейской площади. Дежурит много полиции. По официальной информации, к работе привлечены более 3000 правоохранителей и 1500 военнослужащих Нацгвардии.

Несколько сотен человек уже собрались у стелы Независимости. Там установили сцену и звуковую аппаратуру. Со сцены должны выступать общественные активисты, участники Революции Достоинства и организаторы акции.

Из-за перекрытого движения в центре города образовались пробки. Движение также затруднено по улице Большая Житомирская, некоторым участкам проспектов Победы и Бандеры, бульвару Дружбы Народов и отдельным отрезкам Окружной дороги.

Напомним, во время пресс-марафона по случаю экватора своей президентской каденции 26 ноября Владимир Зеленский сообщал, что кураторы из России и представители определенных политических кругов в Украине "готовят государственный переворот" на 1-2 декабря. В частности, в него мог быть вовлечен олигарх Ринат Ахметов. По словам гаранта, такую информацию ему предоставила украинская разведка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США сообщили, что внимательно следят и анализируют ситуацию в Украине после заявлений высшего руководства о якобы подготовке государственного переворота. Там в том числе указали на "след Кремля".