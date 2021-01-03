В центре Киева в метро образовалась толкучка: мужчина ногой сломал турникет. Видео

В центре Киева на одной из станций метро образовалась толкучка: на входе собрались десятки людей, часть была без масок, один из них ногой сломал турникет.

Видео опубликовано на странице "Киева оперативного" в Facebook. Инцидент произошел, вероятно, во время сбоя платежных терминалов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

О соблюдении социальной дистанции между пассажирами для профилактики заражения коронавирусом речь даже не шла.

Молодой человек, сломавший турникет, тоже был без маски. Сначала он кричал на сотрудников метро, а затем ударил механизм.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, несмотря на пандемию COVID-19, 2 января в районе Контрактовой площади в столице сотни людей собрались возле елки. Так, на улице Сагайдачного было много киевлян. Большинство из них – без защитных масок.

Такая же ситуация наблюдалась и на Андреевском спуске. Настолько много людей на Подоле не было даже летом.

Напомним, что Новый год и Рождество в столице из-за коронавируса впервые встречали без фудкортов, массовых гуляний и больших концертов.