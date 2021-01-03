У центрі Києва в метро виникла штовханина: чоловік ногою зламав турнікет. Відео

У центрі Києва на одній зі станцій метро утворилася штовханина: на вході зібралися десятки людей, частина була без масок, один з них ногою зламав турнікет.

Відео опубліковано на сторінці "Києва оперативного" у Facebook. Інцидент стався, ймовірно, під час збою платіжних терміналів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Про дотримання соціальної дистанції між пасажирами для профілактики зараження коронавірусом мова навіть не йшла.

Молодик, який зламав турнікет, теж був без маски. Спочатку він кричав на співробітників метро, а потім вдарив механізм.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, попри пандемію COVID-19, 2 січня в районі Контрактовій площі в столиці сотні людей зібралися біля ялинки. Так, на вулиці Сагайдачного було багато киян. Більшість з них – без захисних масок.

Така ж ситуація спостерігалася і на Андріївському узвозі. Настільки багато людей на Подолі не було навіть влітку.

Нагадаємо, що Новий рік і Різдво в столиці через коронавірус вперше зустрічали без фудкортів, масових гулянь і великих концертів.