В центре Киева ограничат движение транспорта: где не проехать 1 декабря. Карта

В Киеве в среду, 1 декабря, на нескольких центральных дорогах города могут ограничить движение транспорта. Перекроют более десяти улиц.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева в Telegram. Как говорится в сообщении правоохранителей, это произойдет из-за проведения в столице массовых мероприятий.

В частности, движение, вероятно, будет ограничено на Крещатике и в правительственном квартале. Столичные полицейские призвали водителей обратить внимание на рекомендации и выбрать другие маршруты.

Ограничение движения в столице следует ждать на таких улицах:

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улице Крещатик;

улице Михайловской;

улице Шелковичной;

улице Лютеранской;

улице Круглоуниверситетской;

улице Архитектора Городецкого;

улице Заньковецкой;

улице Садовой;

улице Институтской;

улице Липской.

В Патрульной полиции также была обнародована карта перекрытия улиц.

Как добавили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, ограничение движения этими направлениями начнется в 6 часов утра. Кроме того, 1 декабря возможны изменения в работе троллейбусов №18, 16 и 6, добавили в пресс-центре Киевпасстранса. Речь также идет о маршрутах №24, 55, 62, 114.

Отметим, что к тем, кто намерен участвовать в митингах в Киеве 1 декабря, обратился министр внутренних дел Денис Монастырский. На своей странице в Facebook чиновник призвал украинцев соблюдать правопорядок. Он также попросил митингующих с уважением относиться к украинским полицейским.

"Те, кто сейчас стоит на службе общественного порядка, с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и так же ожидают уважения к себе", – написал Монастырский.

Напомним: украинский президент Владимир Зеленский 1 декабря выступит с обращением к парламенту о внутреннем и внешнем положении государства.

Во время пресс-марафона к экватору своей каденции глава государства заявил, что по данным разведки, на 1 декабря в Украине якобы готовили государственный переворот с участием Рината Ахметова. Ахметов со своей стороны заявил, что такая информация неправдива.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве до 6 декабря из-за капитального ремонта дороги частично ограничили движение на улице Льва Толстого.