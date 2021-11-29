Корниенко заявил, что депутаты не смогут задавать Зеленскому вопросы во время его выступления в Раде

Во время выступления главы государства Владимира Зеленского в зале парламента, которое он запланировал на 1 декабря, депутаты не смогут задавать президенту вопросы или вступать с ним в дискуссии. Членов всех фракций призвали соблюдать поведенческую и правовую культуру, другими словами вести себя прилично.

Соответствующий комментарий дал журналистам первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко, передает OBOZREVATEL. Политик пояснил, что ежегодное выступление об отчете работы президента расписано регламентом, который обязаны соблюдать все, вне зависимости от личных и политических убеждений.

"В функции парламента, в том числе, входит заслушивание выступление главы государства. Эта функция четко регламентирована, не включает в себя встречных заявлений, полемики, обсуждений", – указал Корниенко.

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При этом он выразил надежду, что коллеги смогут соблюсти правовой порядок в зале и поддержат поведенческую дисциплину.

"К сожалению, мы уже неоднократно наблюдали нарушение всевозможных регламентов во время прибытия в Раду не только самого президента, но и других почетных гостей", – заметил парламентарий.

Отметим, что выступление Владимира Зеленского с трибуны парламента будет посвящено фактическому "экватору" его должностных обязанностей на государственном посту и отчету по достижениям и упущениям.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в пятницу журналист Юрий Бутусов во время пресс-марафона президента вступил с гарантом Конституции в перепалку, несколько раз обвинив его во лжи, манипуляциях и лояльности к государственным изменникам.