В сети показали фото Киева 130 лет назад: как выглядели окрестности Левобережной

Старые фотографии вызывают не только ностальгию, но и особый трепет перед прошлым. Сегодня Левобережный массив – один из самых густозаселенных районов, но современный вид эта местность начала приобретать только в 1970-х годах.

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Ранее на территории Левобережной была историческая местность Никольская Слободка. В сети показали, как выглядели окрестности 130 лет назад.

В настоящее время Левобережный массив условно поделен на две части Броварским проспектом и наземной частью Святошинско-Броварской линии метрополитена.

Однако северную часть района местные жители и сегодня продолжают называть Никольской Слободкой.

В летописях эта территория упоминается с XV ст. как "земля полукняжеская". А с 1508 года земли стали собственностью Пустынно-Никольского монастыря, откуда и произошло название.

Когда в 1765-1769 годах было проведено Генеральное описание Левобережной Украины, село Никольское отметили в списке населенных пунктов Гоголевской сотни. По состоянию на 1781 год в слободке был 31 дом, а по описи 1787 года население составляло всего 128 человек.

С XVII века на территории Никольской слободки существовали церкви, последнюю из которых – деревянную на каменном фундаменте с колокольней – построили в 1880 году. При советской власти церковь была уничтожена.

С XVIII века Никольская слободка стала рабочим поселением преимущественно рабочих завода "Арсенал".

По данным XIX века, на территории поселка существовал заезд, где путники отдыхали перед переправой в Киев.

В 1906 году от Никольской слободки в сторону Киева был построен Русановский мост, а с 1912 года в село начал курсировать специальный бензомоторный трамвай из Киева.

Позже слободку соединили трамваем с Дарницей и городом Бровары.

Никольская слободка образовывалась тремя "уголками": Пожарищем, За кладбищем и Дачным.

С 1923 года Никольская слободка внесена в границы Киева.

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