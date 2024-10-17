Киев тогда и сейчас: 10 исторических фото, которые покажут столицу Украины столетие назад

Киев, как и любой крупный город, постоянно превращается. Столица Украины за свою многовековую историю претерпела немало изменений. Менялся не только ее внешний вид, но и выполняемые ими функции.

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Чтобы представить, каким был наш город столетия назад, стоит заглянуть в исторические фотоархивы. Издание ШоТам поделилось снимками, как менялся Киев в течение десятилетий.

Майдан Незалежности: от болота до сердца столицы

Сегодняшний Майдан Незалежности имеет богатую историю. Когда-то на его месте было болото, а затем – оборонительные сооружения. На протяжении веков площадь неоднократно меняла название и вид. За время своего существования Майдан пережил несколько масштабных реконструкций, а также установку и снос памятников известным историческим фигурам.

Крещатик: от первого дома до главной улицы страны

История Крещатика как городской улицы ведет начало с конца XVIII века. Именно тогда здесь появилось первое здание, которое, к сожалению, не сохранилось до наших дней. За прошлые столетия Крещатик стал визитной карточкой Киева и одним из самых известных проспектов Европы.

Другие локации: как менялся город

Изменения коснулись не только Майдана и Крещатика. Существенно превратились и другие центральные площади города. Например, Европейская площадь и парк Шевченко когда-то выглядели совсем другим.

А на месте современного НСК "Олимпийский" когда-то было огромное шахматное поле, где фигурами выступали люди.

Исторический центр Киева

Подол, один из старейших районов Киева, также претерпел значительные изменения. Когда-то это был самобытный торговый центр с узкими улочками и старинной застройкой. Сегодня Подол – это популярное место для прогулок и отдыха.

Ранее OBOZ.UA показывал, какой вид в 1980-х гг. выглядела "киевская Венеция".

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