В Киевской области ДТЭК обновил почти 300 энергообъектов и 4000 км линий, чтобы подготовить сети к зиме

В рамках подготовки к зиме энергетики ДТЭК в Киевской области уже обновили 278 важных энергетических объектов и 3712 километров линий электропередачи. В комплексе эти мероприятия повысят надежность электроснабжения во время прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщили в компании сегодня во время прессбрифинга.

Как отметили в компании, во главе с властями области все службы готовят инфраструктуру ко всем возможным испытаниям, чтобы у жителей региона был доступ к услугам первоочередной необходимости, а также свет и тепло.

Энергетики ДТЭК технически обновили 278 энергообъектов разного класса напряжения, отремонтировали и провели испытания 864 кабельных линий, отремонтировали более 3712 километров линий электропередачи и еще 3112 километров расчистили от кустарников.

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Состояние распределительной сети в настоящее время позволяет снабжать всех клиентов стабильным электроснабжением при условии отсутствия новых атак врага на энергосистему страны, отметили в компании.

"Мы привлекаем весь доступный внутренний ресурс, чтобы пройти следующую зиму и выполнить ремонтную программу. Кроме того, мы создали резервный аварийный запас и сформировали 238 бригад в составе почти 700 специалистов, готовых в режиме 24/7 возобновлять электроснабжение после аварий. Мы работаем над тем, чтобы максимально защитить наши ключевые объекты. Наши энергетики готовы оперативно восстанавливать электроснабжение и снабжать светом всех жителей области", - подытожил Виталий Шайда, генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети.

До конца года оператор системы распределения обновит еще 110 энергообъектов, отремонтирует 1988 километров линий и расчистит от кустарников 1199 километров воздушных трасс вдоль линий электропередачи.

Напомним, ДТЭК к началу отопительного сезона модернизировал три высоковольтных подстанции в столице. Они питают часть Печерского, Соломенского, Голосеевского, Шевченковского районов и Левого берега.