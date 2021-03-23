У київській багатоповерхівці сталася потужна пожежа. Відео

У Деснянському районі Києва у вівторок, 23 березня, сталася потужна пожежа в одному з дев'ятиповерхових житлових будинків.

Як повідомляється на сторінці ГУ ДСНС в столиці, подія трапилася на вулиці Мілютенка 10/1 об 18:11, а вже до 18:42 вогонь вдалося ліквідувати (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Горіла квартира на останньому поверсі. У момент пожежі господарі були вдома, але вони встигли залишити житло.

Жертв і постраждалих вдалося уникнути.

До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 15 людей особового складу.

Раніше сильна пожежа спалахнула в приватному секторі на Осокорках у Києві. Рятувальникам оперативно вдалося її загасити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серйозна пожежа увечері 7 березня сталася в житловому багатоповерховому будинку Святошинського району Києва. Тоді постраждав чоловік.