В Киево-Печерской лавре мужчина камнем разбил стекла на иконе. Фото

В Киево-Печерской лавре в воскресенье, 13 августа, неизвестный камнем разбил стекло на иконе. Событие произошло во время службы

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Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ МП. Нарушителя задержали и передали правоохранителям.

"13 августа 2023 года во время Божественной литургии неизвестный мужчина вошел в храм преподобного Агапита Печерского Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры и камнем дважды ударил по иконе Спасителя. Злоумышленника остановили верующие, после чего его задержала полиция", – рассказали в пресс-службе.

На место вызвали следственно-оперативную группу, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, также 9 августа суд признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ МП и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра". Монахи московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры еще до 4 июля.

Уже 10 августа верующие УПЦ МП не дали комиссии Минкульта начать работу в Киево-Печерской лавре. Они блокировали работу работников Национального заповедника и обзывали.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (Мужской монастырь) УПЦ вернуть Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" его имущество. В частности, речь идет о 79 объектах Нижней Лавры.

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