В Киеве зажгли сотни свечей в память о жертвах Голодомора. Фото

В Киеве в субботу, 27 ноября, сотни людей собрались возле Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", расположенном в парке Славы. В этот день в Украине отмечают День памяти жертв голодоморов.

Как передает корреспондент OBOZREVATEL с места события, киевляне зажгли сотни свечей для почтения миллионов украинцев, ставших жертвами геноцида (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

Свечи ставили возле скульптуры девочки с колосками у здания музея. Там также прошли мероприятия по увековечению памяти жертв.

В 16:00 состоялась Всеукраинская акция "Зажги свечу памяти" в память о миллионах украинцев, уничтоженных коммунистическим тоталитарным режимом.

Президент Владимир Зеленский также принял участие в мероприятии по случаю памяти жертв голодоморов в Украине, которое состоялось в Национальном музее Голодомора-геноцида.

Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв голодоморов. Дата была введена указом президента в 1998 году для памяти миллионов украинцев, пострадавших от преступных действий советского режима. В 2006 году законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом.

К 88-летию трагедии в Украине прошел ряд памятных мероприятий. В частности в храмах ПЦУ и УГКЦ состоялась панихида по жертвам Голодомора.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что голодомор – это трагедия украинского народа, которая до сих пор болит. Украинцы не должны забывать о страшных страницах своей истории, когда более 10 миллионов человек были замучены голодом.