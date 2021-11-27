В Киеве зажгли сотни свечей в память о жертвах Голодомора. Фото

Ольга Липич
Кияни
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В Киеве зажгли сотни свечей в память о жертвах Голодомора. Фото

В Киеве в субботу, 27 ноября, сотни людей собрались возле Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", расположенном в парке Славы. В этот день в Украине отмечают День памяти жертв голодоморов.

Как передает корреспондент OBOZREVATEL с места события, киевляне зажгли сотни свечей для почтения миллионов украинцев, ставших жертвами геноцида (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Акция прошла 27 ноября
Киевляне зажгли сотни свечей
Видео дня

Свечи ставили возле скульптуры девочки с колосками у здания музея. Там также прошли мероприятия по увековечению памяти жертв.

К Мемориалу пришли сотни людей
Киевляне зажгли свечи

В 16:00 состоялась Всеукраинская акция "Зажги свечу памяти" в память о миллионах украинцев, уничтоженных коммунистическим тоталитарным режимом.

Президент Владимир Зеленский также принял участие в мероприятии по случаю памяти жертв голодоморов в Украине, которое состоялось в Национальном музее Голодомора-геноцида.

К Мемориалу пришли сотни людей
Жители города чтили память погибших

Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв голодоморов. Дата была введена указом президента в 1998 году для памяти миллионов украинцев, пострадавших от преступных действий советского режима. В 2006 году законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом.

Сотни людей собрались возле музея "Мемориал жертв Голодомора"
Сотни людей собрались возле музея "Мемориал жертв Голодомора"

К 88-летию трагедии в Украине прошел ряд памятных мероприятий. В частности в храмах ПЦУ и УГКЦ состоялась панихида по жертвам Голодомора.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что голодомор – это трагедия украинского народа, которая до сих пор болит. Украинцы не должны забывать о страшных страницах своей истории, когда более 10 миллионов человек были замучены голодом.

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