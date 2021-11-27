Кличко: Голодомор – это трагедия нашего народа, которая до сих пор болит

Голодомор – это трагедия украинского народа, которая до сих пор болит. И мы не должны забывать о страшных страницах своей истории, когда более 10 миллионов украинцев были замучены голодом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

“Сегодня мы чтим память жертв Голодоморов и политических репрессий. И зажигаем свечу, вспоминая о более чем 10 миллионах украинцев, замученных Голодоморами. Это – трагедия нашего народа, которая до сих пор болит. И мы должны передавать нашим детям и внукам память о страшных страницах нашей истории, которые никогда не должны повториться. О бесчеловечных преступлениях советской власти, которые голодом пытались сломать дух, подавить волю и достоинство украинцев”, – написал Кличко.

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Он рассказал, что в детстве узнал об ужасных событиях времен Голодомора от своей бабушки Евдокии Филипповны.

“Мое поколение узнавало о Голодоморе от тех, кто пережил этот ужас. Ведь об этой трагедии тогда не писали в книгах и газетах. Не рассказывали по радио, не показывали по телевидению. В нашей семье голод пережила бабушка Евдокия Филипповна. Когда она рассказывала мне малышу о тех временах, я думал, что это жуткая легенда. А то была даже не вся ужасная правда… Бабушка единственная выжила из своих семи братьев и сестер. И одна из немногих в своей родной деревне, – рассказал мэр Киева. – Сегодня я зажгу свечу в знак памяти о голодном детстве моей бабушки, о ее убитых советским режимом братьях и сестрах. Почитая память о более чем 10 миллионах украинцев, замученных голодом. Мы помним…”, – подчеркнул Виталий Кличко.