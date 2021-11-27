День памяти жертв голодоморов: как Украина чтит миллионы погибших в геноциде, устроенном властью СССР

В субботу, 27 ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов. Эта скорбная дата ежегодно приходится на четвертую субботу последнего месяца осени.

Она посвящена трагическим событиям в украинской истории, когда в результате геноцида погибли миллионы жителей УССР и Кубани. По всей стране проходят памятные мероприятия, а в 16:00 объявляется общенациональная минута молчания, после чего каждый может присоединиться к акции "Зажги свечу памяти". История этого памятного дня и главные факты о Голодоморе – далее в материале OBOZREVATEL.

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День памяти жертв голодоморов был основан указом президента Леонида Кучмы № 1310/98 от 26 ноября 1998 года.

Своим указом №1181/2000 от 31 октября 2000 года Кучма изменил название на День памяти жертв голодомора и политических репрессий, а указом № 797/2004 от 15 июля 2004 года – на День памяти жертв голодоморов и политических репрессий.

Следующий президент Украины, Виктор Ющенко, указом № 431/2007 от 21 мая 2007 года вернул первоначальное названия памятному дню – "День памяти жертв голодоморов".

В 2010 году Парламентская ассамблея Совета Европы приняла постановление, которым поддержала установление национального дня памяти жертв голодоморов в Украине и призвала другие пострадавшие государства учредить аналогичную памятную дату.

В первой половине 20-го столетия украинский народ пережил три периода голода: в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годы. Однако только один из них, Голодомор 1932-1933 годов, имеет статус геноцида на юридическом и законодательном уровне.

По разным оценкам, этот Голодомор убил от 4,5 до 10 миллионов человек в УССР и на Кубани, большинство погибших были жителями сел. Украинский институт национальной памяти отмечает, что половину жертв составили дети и подростки; 1,5 миллиона из них не было и десяти лет.

По мнению историков, голод был сознательно организован руководством ВКП(б) и правительством СССР.

К нему привели политика насильственной коллективизации, принятие "Закона о пяти колосках", массовый террор на селе. Селян обязали выполнять непосильные нормы хлебосдачи, и те, по сути, оказались обречены на голодную смерть.

Советская власть не признавала факта голода в 1932-1933 годах. Только когда Украина обрела независимость, с данной темы было снято табу. В 2006 году депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли закон № 376-V, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Постановлением Апелляционного суда Киева от 13 января 2010 года виновными в организации Голодомора признаны Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Павел Постышев, Станислав Косиор, Влас Чубарь, Мендель Хатаевич.

К 88-летию геноцида в Украине пройдет ряд памятных мероприятий. В частности, на 27 ноября в храмах ПЦУ и УГКЦ запланирована панихида по жертвам Голодомора.

А 27 ноября в 16:00 состоится общенациональная акция "Зажги свечу памяти", к которой призывают присоединиться всех украинцев. Кроме того, граждане могут передать в Национальный музей Голодомора свои данные о жертвах геноцида или воспоминания очевидцев.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил, что во времена Голодомора по разным подсчетам, погибло от 4,5 до 10 миллионов человек , и чтобы почтить минутой молчания каждого из них, понадобится более 8 лет. Однако политик отметил, что цель тоталитарного сталинского режима под условным названием смерть и забвение украинцев не достигнута . "Через годы пыток было пронесено гордое "Я – украинец". Сегодня мы можем и должны громко говорить правду, которую хранили почти 90 лет. Путь к правде уже проложен. В 2006 году был принят Закон "О Голодоморе 1932–1933 годов в Украине", квалифицировавший Голодомор как акт геноцида . В целом Голодомор в Украине 1932-1933 годов официально признали геноцидом украинского народа 17 государств", - говорится в обращении спикера в Telegram-канале Верховной Рады.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Telegram, что сегодня Украина снова борется с попытками разрушения украинской независимости: военной агрессией и оккупацией большого числа территории суверенного государства. По ее словам, сегодняшняя политика России – это ни что иное, как геноцид граждан Украины, уничтожение их этнического и национального духа. "Поэтому Украина и весь мир должны помнить о страшной цене, которую заплатил наш народ в 1932-1933 годах, чтобы трагедия никогда не повторилась", - подчеркнула Денисова.

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