В Киеве вспыхнул пожар: в ГСЧС рассказали о деталях возгорания

В Киеве во вторник, 18 апреля, вспыхнул пожар. Возгорание произошло на левом берегу столицы у гаражей в районе железнодорожной станции.

Видео дня

Эту информацию корреспонденту OBOZREVATEL подтвердили в полиции Киева. "Есть сообщение о пожаре в гаражах, Левый берег", – сообщили в пресс-службе.

Однако очевидцы рассказывают о достаточно масштабном пожаре. Отмечается, что весь Дарницкий мост затянуло дымом.

На данный момент на место происшествия выехали все соответствующие службы. В ГСЧС OBOZREVATEL подтвердили, что возгорание произошло в гаражах. Спасатели уже локализовали пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в Днепровском районе Киева в понедельник, 17 апреля, возник пожар в металлическом вагончике. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

В Оболонском районе Киева в четверг, 16 марта, во дворе многоэтажного дома загорелся автомобиль. В какой-то момент в пылающей машине взорвался неизвестный предмет.

А в Борисполе Киевской области 16 марта возник пожар на территории автозаправочной станции. Загорелся бензовоз, в котором было 10 тыс. литров горючего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице во вторник, 11 апреля, возник пожар в Киевском национальном университете имени Карпенко-Карого. Спасатели оперативно потушили огонь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!