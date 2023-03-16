В Киеве на Оболони произошел взрыв во дворе многоэтажки: известны подробности. Видео

В Оболонском районе Киева в четверг, 16 марта, во дворе многоэтажного дома загорелся автомобиль. В какой момент в горящей машине взорвался неизвестный предмет.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло на улице Приречной (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Горит авто в Оболонском районе. Взрыв – это последствия горения", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как в горящей машине в какой-то момент что-то взрывается. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, сразу же начали тушить огонь. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало. Обстоятельства и причины возгорания автомобиля установят правоохранители.

Напомним, в Ирпене Киевской области во вторник, 14 марта, в частном таунхаусе произошел взрыв системы автономного электроснабжения, пострадали. в Деснянском районе Киева во вторник, 7 марта, возник пожар в подсобном помещении подземного паркинга. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе Киевской области в четверг, 16 марта, возник пожар на территории автозаправочной станции. Загорелся бензовоз, в котором было 10 тыс. литров горючего.

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