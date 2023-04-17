В Киеве во время пожара в металлическом вагончике погибли два человека. Фото

В Днепровском районе Киева в понедельник, 17 апреля, возник пожар в металлическом вагончике. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители.

По словам спасателей, информация о пожаре на улице Каховской, 64, в них поступила в 4:44

"По прибытию подразделений, было установлено, что пожар произошел в отдельно стоящем здании размером 2х4 метра. Во время тушения пожара были обнаружены тела двух человек. В 5:36 возгорание было ликвидировано. Обстоятельства трагического случая и причина пожара устанавливается", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, в Оболонском районе Киева в четверг, 16 марта, во дворе многоэтажного дома загорелся автомобиль. В какой-то момент в пылающей машине взорвался неизвестный предмет. В Борисполе в Киевской области 16 марта возник пожар на территории автозаправочной станции. Загорелся бензовоз, в котором было 10 тыс. литров горючего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице во вторник, 11 апреля, возник пожар в Киевском национальном университете имени Карпенко-Карого. Спасатели оперативно потушили огонь.

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