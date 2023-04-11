В Киеве произошел пожар в университете имени Карпенко-Карого. Фото и видео

В столице во вторник, 11 апреля, возник пожар в Киевском национальном университете имени Карпенко-Карого. Спасатели оперативно погасили огонь.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Информация о пострадавших не поступала (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Пожар на Крещатике. Горит на одном из этажей четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. Спасатели работают на месте. Локализация пожара на площади 10 кв. м". – написал Кличко.

Как уточнили в ГСЧС Киева, произошло возгорание в одном из помещений на 2 этаже 4-этажного здания. В 10:15 возгорание было ликвидировано. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, в Оболонском районе Киева в четверг, 16 марта, во дворе многоэтажного дома загорелся автомобиль. В какой-то момент в пылающей машине взорвался неизвестный предмет. В Борисполе Киевской области в четверг, 16 марта, возник пожар на территории автозаправочной станции. Загорелся бензовоз, в котором было 10 тыс. литров горючего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева в среду, 29 марта, загорелся мусор на 7-м этаже многоэтажного жилого дома. Во время тушения огня в одном из помещений спасатели обнаружили тело женщины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!