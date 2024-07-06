В Киеве загорелся мощный пожар в многоэтажке. Видео

В Киеве вечером субботы, 6 июля, произошел масштабный пожар в доме Вацлава Гавела. По информации свидетелей, в результате возгорания в квартире огонь перешел на крышу многоэтажки.

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На месте работают спасатели. Об этом сообщают в соцсетях.

Пожар спасателям потушить пока не удается, есть угроза обвала кровли на этажи ниже.

В ГСЧС уточнили, что в 18:20 пожар был локализован. Ликвидация пожара продолжается. Предварительно площадь пожара 500 кв. м.

"6 июля в 17:04 поступило сообщение о пожаре по ул. Николая Василенко, 9. Возгорание произошло в квартире на 5 этаже с распространением пламени на крышу дома", - уточнили там.

Проводится эвакуация жильцов дома.

На месте работает 54 спасателя и 14 единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области в понедельник, 1 июля, вечером на территории частного домовладения взорвался генератор. В результате возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Подоле вспыхнул масштабный пожар, дым от которого был виден даже с Почтовой площади. Выяснилось, что горит двухэтажное складское здание на улице Электриков.

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