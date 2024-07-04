В Киеве на Подоле вспыхнул масштабный пожар: первые детали, фото и видео

В Киеве на Подоле вспыхнул масштабный пожар, дым от которого был виден даже с Почтовой площади. Выяснилось, что горит двухэтажное складское здание на улице Электриков.

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Об этом OBOZ.UA сообщили в ГСЧС. По словам очевидцев, возгорание произошло неподалеку от фуникулера, и дым был заметен даже из других районов города.

Спасатели сообщили, что горит двухэтажное складское здание на улице Электриков.

Площадь возгорания 400 кв. метров, на месте работают специалисты. Предварительно пострадавших и погибших нет.

Позже в ГСЧС уточнили, что огонь распространился на соседние склады. Примерная площадь 500 кв. м.

В настоящее время спасатели ликвидируют пожар.

По состоянию на 17.19 пожар локализовали

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в понедельник, 1 июля, вечером на территории частного домовладения взорвался генератор. В результате возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

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