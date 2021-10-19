В Киеве вспыхнул мощный пожар в многоэтажке: есть погибший, десятки людей эвакуировали. Фото и видео
В киевском микрорайоне Бортничи вспыхнул мощный пожар в жилом многоэтажном доме. Загорелась квартира на третьем этаже.
Об этом сообщают источники OBOZREVATEL в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве. Спасатели прибыли на место и приступили к ликвидации огня (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Жильцов дома эвакуировали. Также из здания вынесли пострадавшего мужчину, но вскоре он скончался.
Мужчину нашли на третьем этаже. Он бежал, чтобы спасти двоих детей с пятого этажа, но потерял сознание. Детей эвакуировали с помощью автолестницы.
Сейчас возгорание уже ликвидировано. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливается.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева 17 октября произошел пожар, из-за которого без электроснабжения остался дом на 200 квартир. Жильцы заявили, что вину за возгорание хотят возложить на них.