В Киеве вспыхнул мощный пожар в многоэтажке: есть погибший, десятки людей эвакуировали. Фото и видео

В киевском микрорайоне Бортничи вспыхнул мощный пожар в жилом многоэтажном доме. Загорелась квартира на третьем этаже.

Об этом сообщают источники OBOZREVATEL в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве. Спасатели прибыли на место и приступили к ликвидации огня (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Жильцов дома эвакуировали. Также из здания вынесли пострадавшего мужчину, но вскоре он скончался.

Мужчину нашли на третьем этаже. Он бежал, чтобы спасти двоих детей с пятого этажа, но потерял сознание. Детей эвакуировали с помощью автолестницы.

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Сейчас возгорание уже ликвидировано. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева 17 октября произошел пожар, из-за которого без электроснабжения остался дом на 200 квартир. Жильцы заявили, что вину за возгорание хотят возложить на них.