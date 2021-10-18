В Киеве произошел пожар в многоэтажке: вину хотят возложить на жильцов. Фото и видео

В Дарницком районе Киева 17 октября произошел пожар, из-за которого без электроснабжения остался дом на 200 квартир. Жильцы убеждены, что вину намерены возложить на них.

Об этом стало известно OBOZREVATEL. Источники также предоставили переписку между жильцами дома (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Пожар произошел на улице Бориса Гмыри 10/40. Восстановление после нанесенных повреждений оцениваются в 500 тысяч гривен.

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"Управляющая компания заведомо будет спихивать вину на жильцов (якобы из-за обогревателей) и не захочет компенсировать стоимость ремонта", – пояснил источник.

Также отмечается, что сейчас в квартирах холодно, а кроме света нет воды и стоит запах дыма.

На утро 18 октября жильцы должны встретиться с представителями ЖЭКа.

Напомним, что на Костельной в Киеве горел жилой дом. Пожар возник на крыше. Обошлось без пострадавших, однако жителей дома пришлось эвакуировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее масштабный пожар возник в заброшенном здании. Инцидент случился также в столице.