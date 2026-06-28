В Киеве в результате атаки РФ поврежден фармацевтический завод "Дарница"

В результате российского нападения на Киев в ночь на 28 июня были повреждены здания фармацевтического завода "Дарница". На предприятии сообщили, что завод продолжит работу, а среди сотрудников погибших и пострадавших нет.

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Об этом сообщила член стратегического совета компании "Дарница" Екатерина Загорий. Она отметила, что из соображений безопасности подробности о повреждениях не разглашаются.

По её словам, на данный момент компания не комментирует, какие именно повреждения получил завод и каковы их последствия. Такое решение было принято из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб.

К счастью, работники предприятия не пострадали. Несмотря на повреждения, завод продолжит работу.

"Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем детали, касающиеся характера повреждений или последствий. На данный момент можем подтвердить, что погибших и пострадавших среди работников нет, а завод продолжит свою работу", — написала Екатерина Загорий.

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Российский обстрел Киева

В ночь на 28 июня российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву. Столицу атаковали баллистическими ракетами, в городе прогремело несколько взрывов. По предварительной информации, пострадали как минимум два человека.

По данным мониторинговых ресурсов, российские войска запускали баллистические ракеты с территории Брянской и Курской областей. Предположительно, для атаки было использовано около семи ракет типа "Искандер-М".

Также сообщалось, что во время второй волны обстрела российские военные выпустили в направлении Киева две ракеты "Циркон".

После атаки в Киевской городской военной администрации заявили, что в Дарницком районе ранение получил один человек. Кроме того, возник пожар возле жилого дома, по другому адресу загорелась станция технического обслуживания, а также горело нежилое здание.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в результате ночной атаки российских захватчиковчасть ракеты упала возле жилого многоквартирного дома. Опасную находку обнаружили в Дарницком районе.

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