Россия ударила по Киеву баллистикой: вспыхнули пожары, есть пострадавший

В ночь на воскресенье, 28 июня, российские войска устроили очередную ракетную атаку на Киев. Враг ударил по столице баллистикой, раздалась серия взрывов. Известно как минимум об одном пострадавшем.

Видео дня

Об угрозе обстрела предупредили в Воздушных силах ВСУ. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны.

По данным мониторинговых каналов, россияне запускали баллистические ракеты из Брянской и Курской областей. По предварительным данным, было задействовано около семи ракет "Искандер-М".

Также есть данные о том, что во время второй волны атаки россияне запустили по Киеву две ракеты "Циркон".

Последствия атаки РФ

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в Дарницком районе пострадал один человек.

Возник пожар возле жилого дома, по другому адресу загорелась СТО. Также горит нежилое здание, сообщили в КГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в четверг, 25 июня, в Киеве прогремели взрывы. Враг попытался атаковать столицу баллистическими ракетами; из-за этого вспыхнул пожар. Пострадали как минимум двое мирных жителей.

На следующий день в ВС ВСУ показали, как российские ракеты сбивали над столицей. В комментариях к публикации украинцы с благодарностью отреагировали на работу сил ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!