В Киеве боевая часть ракеты упала прямо возле многоэтажного дома. Фото с места событий

В Киеве в результате ночной атаки российских захватчиков часть ракеты упала рядом с жилым многоквартирным домом. Опасную находку обнаружили в Дарницком районе.

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Сотрудники взрывотехнической службы изъяли предмет и доставили его на специальную площадку для дальнейшего уничтожения. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

"После ночной вражеской атаки в Дарницком районе столицы взрывотехники полиции Киева изъяли боевую часть ракеты, упавшую прямо рядом с жилым многоэтажным домом", – говорится в сообщении.

Взрывотехники предотвратили возможную трагедию

О находке правоохранителей сообщили жители одного из многоэтажных домов.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские районного управления. Они эвакуировали жильцов соседнего дома, взяли территорию под охрану и ограничили доступ к опасной зоне до прибытия специалистов.

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Впоследствии специалисты взрывотехнической службы столичной полиции совместно со спасателями ГСЧС провели работы по безопасному извлечению боевой части ракеты.

"Опасный предмет осторожно извлекли из земли и транспортировали для последующего уничтожения на специализированном полигоне", – отмечается в сообщении.

Правоохранители напомнили гражданам, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов категорически запрещается приближаться к ним или прикасаться к ним. О таких находках необходимо немедленно сообщать по телефонам экстренных служб 102 или 101.

Что предшествовало

В ночь на воскресенье, 28 июня, российские войска устроили очередную ракетную атаку на Киев. Враг нанес удар по столице баллистическими ракетами, раздалась серия взрывов. Известно как минимум о двух пострадавших. Россияне запускали баллистические ракеты из Брянской и Курской областей. Предварительно, было применено около семи ракет "Искандер-М" и две ракеты "Циркон".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 июня Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Захватчики запустили 8 ракет и 142 дрона различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 132 цели. Зафиксировано попадание ракеты и 14 ударных БПЛА в 11 точках, а также падение обломков сбитых ракет в 13 точках.

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