В Киеве в Днепре обнаружили тело мужчины неподалеку Пешеходного моста. Подробности и фото

В Киеве неподалеку Пешеходного моста в реке Днепр заметили тело мужчины. Чтобы достать утопленника на берег, вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, 6 августа в 11:09 поступило сообщение от граждан о том, что в Печерском районе на поверхности реки Днепр находится тело человека.

"Прибыв на место, спасатели установили, что тело находилось на поверхности воды, на расстоянии около 20 метров от берега. С помощью специального оборудования специалисты ГСЧС достали тело мужчины из воды и передали его следственно-оперативной группе", – уточнили в ГСЧС.

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Из собственных источников нам стало известно, следов насильственной смерти на теле мужчины – не обнаружено. Личность погибшего устанавливается.

Трагедии на воде

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