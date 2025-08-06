В Киеве на Позняках в озере обнаружили тело мужчины. Подробности трагедии и фото
В Дарницком районе Киева в озере Тягле утонул мужчина. Что достать тело погибшего на берег вызвали водолазов-спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.
Что известно
По словам спасателей, в среду, 6 июля, в 09:06 поступило сообщение о том, что в озере Тягле, на поверхности воды находится человек.
"Проводя поисковые работы на расстоянии 10 метров от берега, водолазы-спасатели обнаружили тело мужского пола. С помощью специального снаряжения тело было транспортировано к берегу и передано следственно-оперативной группе", – рассказали в ГСЧС.
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Трагедии на воде
В Деснянском районе Киева спасатели достали из воды утопленника. Тело мужчины на поверхности озера Алмазное заметили отдыхающие.
Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в реке обнаружили утопленницу. Чтобы достать тело женщины из воды на берег, вызвали спасателей.
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